הכניעה תושלם? הכרזה על הסכם עם איראן תוך שעות

על פי גורמים דיפלומטיים בכירים במפרץ הפרסי, ההכרזה על הסכם לפתיחת מצרי הורמוז בין איראן לעומאן ובהסכמה אמריקאית, יוכרז כבר בשעות הקרובות, וכולל וויתורים משמעותיים ביותר לאיראן, כולל שליטה אפקטיבית בתנועת הספינות בהורמוז.

אותם גורמים בכירים מסרו לפני זמן קצר לרשת אל-ערבייה כי מתקיימים כרגע דיונים אינטנסיביים ונעשתה התקדמות 'עצומה' בנושא מצר הורמוז, וכי ההכרזה על הסכם צפויה תוך שעות בודדות, או עד מחר לכל היותר.

ההודעה הרשמית על פתיחתו במחודשת באופן מלא של נתיב המים הקריטי, צפויה לצאת לפועל באופן 'מיידי' אחרי ההכרזה על ההסכם, על פי אותו מקור. כאשר על פי פרסומים קודמים, מדובר בהסכם מוטה לחלוטין לטובת איראן אשר מאפשר לה שליטה ללא עוררין על ספינות הנכנסות ויוצאות מהורמוז.

הדבר מתממש על דעתו של הנשיא טראמפ, אשר על פי דיווחים נוספים, רוצה לראות הסכם מסגרת מגובש תוך 24 שעות, אשר יסלול את הדרך להסכמה כוללת לעצירת המלחמה.

גם מזכיר המדינה (שר החוץ) מרקו רוביו אישר את הדיווחים והודיע: "יש התקדמות בשיחות על מצר הורמוז. זה לא סופי, מקווה שהסכם יושג בקרוב מאוד".

במקביל, גורמים במשמרות המהפכה מדווחים כי איראן מתכוונת לגבות עמלות בשווי של לפחות 7 אחוזים משווי המטען של כל ספינה שעוברת דרך המצר, כאשר עיראק, רוסיה וסין צפויות להיות פטורות מתשלום שכזה.