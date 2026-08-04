דיווח: הרמטכ"ל שוקל לקדם את אבי בלוט לתפקיד חדש 

מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

אחרי הסערה: הרמטכ"ל אייל זמיר רואה את אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, כמועמד אפשרי לתפקיד ראש אגף המודיעין הבא. כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 13. לפי הדיווח, בצה"ל בוחנים אפשרות לקדם את בלוט לתפקיד ראש אמ"ן, זאת במסגרת השיקולים לאיוש התפקיד בסבב המינויים הבא ב-2027, כשהוא יחליף את שלומי בינדר. בכירים בצבא ציינו כי "בלוט מביא איתו ניסיון מבצעי והבנה רחבה של המציאות בשטח".

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הדיווח הנוכחי מגיע אחרי הסערה הנרחבת שפרצה בתחילת השבוע לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע באולפן "הפטריוטים" על החלפתו של בלוט באלוף דדו בר כליפא. כתוצאה, הרמטכ"ל הודיע על הקפאה מוחלטת של כלל מינויי הבכירים בדרגת אלוף עד תחילת שנת 2027, זאת בעקבות מערכת הבחירות הסוערת והנסיבות של המערכה הרב-זירתית.