אחרי הסערה שעורר: מכה קשה לישראל כ"ץ

12 שעות בלבד לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר באולפן 'הפטריוטים' על החלפתו המיידית של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, מגיעה תגובת המשקל של צה"ל, שמתבררת כסטירת לחי פוליטית ופיקודית לשר.

על פי הפרסום של הכתב הצבאי יוסי יהושוע, הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע לחברי המטה הכללי כי בעקבות מערכת הבחירות הסוערת והנסיבות של המערכה הרב-זירתית, צה"ל מקפיא לחלוטין את כלל מינויי הבכירים בדרגת אלוף עד לתחילת שנת 2027.

המשמעות המיידית והדרמטית של החלטת הרמטכ"ל היא קטיעת המהלך שאותו ניסה כ"ץ לקדם פומבית. אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, שזוכה לשבחים מקצועיים רשמיים מצד הרמטכ"ל והפיקוד העליון על הובלת הירידה החדה בהיקף הפיגועים בגזרה, יישאר בכיסאו לפחות עד לקיץ הבא, וישלים קדנציה של שלוש שנים בתפקיד.

ההחלטה של זמיר למעשה מבהירה לדרג המדיני כי מינויי חירום ושינויים במאזן הפיקודי הבכיר של צה"ל לא ייעשו תחת לחצים פוליטיים או כחלק מקמפיין בחירות, ומסמנת קו אדום ברור מול ניסיונות ההתערבות בנעשה במטה הכללי.