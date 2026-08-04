מוצר ההרזיה מכיל חומרים אסורים: "עלול לגרום לאירוע מוחי"

משרד הבריאות מוציא אזהרה דחופה לציבור ומזהיר מפני רכישה וצריכה של המוצר ״דבש הקסם״, המשווק ברשתות החברתיות ובאינטרנט גם תחת השם “דבש להרזיה״. מדובר במוצר שאינו מאושר על ידי משרד הבריאות, ואותר במסגרת פעילות אכיפה ופיקוח שביצע המשרד.

בבדיקות מעבדה שנערכו למוצר התגלה כי הוא מכיל את החומר הפעיל סיבוטראמין (Sibutramine) – חומר תרופתי האסור לחלוטין לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל הסיכונים הבריאותיים הקשים הכרוכים בשימוש בו. במשרד מדגישים כי בישראל לא קיימים כלל תכשירים רשומים המכילים חומר זה.

סכנת חיים ותופעות לוואי חמורות

צריכת מוצרים המכילים סיבוטראמין ללא פיקוח רפואי חושפת את המשתמשים למינונים בלתי מבוקרים ולתופעות לוואי חמורות. בין היתר, החומר עלול לגרום לעלייה בלחץ הדם, דופק מהיר, חרדה, עצבנות, נדודי שינה, הפרעות פסיכיאטריות, ואף להתקפי לב, שבץ מוחי וסכנת חיים ממשית. במשרד הבריאות מזכירים כי בעבר כבר דווחו בישראל מקרי אשפוז בעקבות שימוש במוצרים מזויפים שהכילו חומר זה.