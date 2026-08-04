כלי שיט הודי נפגע מטיל וטבע סמוך לתימן

ספינה שוקעת. ארכיון ( שאטרסטוק )

החות'ים חוזרים לאיים על נתיבי השיט? שר הספנות של הודו, סרבאננדה סונוואל, עדכן הערב (שלישי) כי ספינת מסחר הודית נפגעה מטיל סמוך לחופי תימן, כשהספינה התהפכה וטבעה בעקבות הפגיעה.

לדברי השר, כל 14 אנשי הצוות - ביניהם 13 אזרחים הודים - שהיו על הסיפון חולצו על ידי משמר החוף של תימן, ונלקחו לנמל מוחא. בשלב זה לא דווח על מצב אנשי הסיפון, וכן האם יש נפגעים באירוע. "הודו מגנה בתוקף את המתקפה הלא מוצדקת הזו על כלי השיט חסר ההגנה. בטיחות אנשינו היא העדיפות העליונה שלנו" נמסר. "המשך התקיפות על שיט מסחרי באזור מדאיגה מאוד. יש להפסיק את הפיכת השיט המסחרי באזור למטרה, ויש להשיב בהקדם האפשרי את חופש התנועה בנתיבי המים הבינלאומיים באזור, בהתאם לדין הבינלאומי".

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האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבחודש האחרון נרשמו סדרת תקריות באזור הים האדום הקשורות לחות'ים בתימן, כשבין היתר דווח על חטיפת ספינות ואיומים במצור ימי על מיצרי באב אל-מנדב. במקביל דווח על תקיפות של החות'ים נגד סעודיה, אשר כוונו בין היתר נגד מתקני הנפט הסעודים.

בשבוע שעבר משרד ההגנה הסעודי חשף כי אירח ישיבה חריגה של עשרות מדיניות מהאזור ומרחבי העולם, כחלק מיוזמה סעודית להקמת ברית כלל עולמית להבטחת חופש השיט העולמי והגנה על נתיבי סחר קריטיים כמו מיצרי הורמוז ובאב אל-מנדב מהפרעות "הפגישה רשמה השתתפות רחבה של נציגים מ-43 מדינות" נמסר. "המשתתפים דנו באיומים הגוברים על הביטחון הימי, ובכלל זה מתקפות על ספינות מסחר, מכליות אנרגיה ותשתיות ימיות, והסיכונים שהם מהווים לבטיחות השיט ולתרבות של שרשראות האספקה העולמיות".