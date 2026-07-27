החות'ים קיבלו אחריות על תקיפת מתקני הנפט בסעודיה

עוד פרק במלחמה השקטה והשוחקת שמשתוללת מתחת לרדאר במזרח התיכון: לאחר שבסעודיה דיווחו על שיגורים שבוצעו לעבר שטחה מנהר עיראק, הדובר הצבאי של החות'ים בתימן, יחיא סריע, ממהר לקחת אחריות מלאה על המתקפה.

מי שעוקב אחרי מה שקורה באזור יודע שזה ממש לא מפתיע. בחודש האחרון בלבד מתנהל בין הסעודים לחות'ים פינג-פונג תמידי של מכות שקטות: פעם הסעודים תוקפים מהאוויר או מורידים יעדים של החות'ים, ופעם החות'ים מחפשים נקמה ומנסים לפגוע לסעודים איפה שכואב בבטן הרכה של הכלכלה.

לדברי סריע, החות'ים שיגרו כמה כטב"מים לעבר מטרות רגישות ויעדים אסטרטגיים בממלכה. מדובר במתקנים שאחראים על האספקה וההובלה של נפט גולמי ממזרח סעודיה לכיוון נמל ינבוע.

בארגון הטרור השיעי הצדיקו את התקיפה והבהירו כי מדובר בתגובה ישירה למה שהגדירו כ"פלישה של כטב"מים סעודיים למרחב האווירי של תימן".