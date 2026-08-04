נקבע מותה של פצועה נוספת מתאונת הדרכים באשקלון

זירת התאונה באשקלון ( דוברות מד"א מבצעי )

מניין ההרוגים עלה: שעות אחרי שדווח על תאונת הדרכים הקטלנית באשקלון, בה אישה כבת 80 נדרסה למוות, בבית החולים ברזילי עדכנו כעת (שלישי) כי נקבע מותה של האישה שנפצעה אנוש בתאונה. אישה נוספת שנפצעה נותרה באשפוז, כשמצבה בינוני. מבית החולים נמסר כי "למרכז הרפואי ברזילי הובאו שתי פצועות מתאונת הדרכים באשקלון. פצועה אחת הגיעה במצב בינוני ואושפזה במחלקת כירורגיה. פצועה שנייה הובאה במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייאה נפטרה".

כאמור, התאונה הקטלנית התרחשה בשעות הצהריים ברחוב דוד רמז באשקלון, בה היו מעורבים הולכי רגל ו-3 אוטובוסים. פראמדיק מד"א דורון בר שישת וחובש מד"א בן דולינגר סיפרו כי "מדובר בתאונת דרכים קשה. קיבלנו מספר דיווחים על תאונת דרכים בין אוטובוס להולכי רגל. כשהגענו למקום ראינו הולכת רגל אישה כבת 80 לכודה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, תוך כדי פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".

"במקביל צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ל-2 נשים כבנות 70 ששכבו במרכז ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים להמשך טיפול רפואי", הוסיפו הצוותים. כאמור, מותה של אחת הנשים נקבעה כעת בבית החולים.