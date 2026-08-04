אשקלון: 3 אוטובוסים מעורבים בתאונת דרכים קטלנית

זירת התאונה באשקלון ( דוברות מד"א מבצעי )

תאונת דרכים קטלנית באשקלון. אישה כבת 80 נדרסה למוות ברחוב דוד רמז בעיר.

2 נשים נוספות כבנות 70 במצב פונו קשה ובינוני, עם חבלה רב מערכתית לבית החולים ברזילי בעיר. פראמדיק מד"א דורון בר שישת מיחידת האופנועים של מד"א וחובש מד"א בן דולינגר, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה. קיבלנו מספר דיווחים על תאונת דרכים בין אוטובוס להולכי רגל. כשהגענו למקום ראינו הולכת רגל אישה כבת 80 לכודה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, תוך כדי פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום. במקביל צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ל-2 נשים כבנות 70 ששכבו במרכז ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים להמשך טיפול רפואי".

זירת התאונה באשקלון ( דוברות מד"א מבצעי )

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית שאירעה לפני זמן קצר באשקלון, בה היו מעורבים שלושה אוטובוסים.

על פי גורמי הרפואה, כתוצאה מהתאונה נקבע מותו של אדם בזירה. שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ברזילי. שוטרי תחנת אשקלון ובוחני תאונות הדרכים של מרחב לכיש נמצאים בזירת האירוע, פועלים להסדרת התנועה וממשיכים בחקירת נסיבות התאונה.