דיווח מדאיג: ארה"ב ניצלה כמעט את כל מלאי הטילים במלחמה באיראן

נתונים מדאיגים: צבא ארה"ב השתמש ב"כמעט כל" מלאי הטילים המדוייקים ארוכי הטווח שהיו ברשותו במהלך המלחמה מול איראן. כך דווח היום (שלישי) ברשת רויטרס.

לפי הדיווח, מלאי הטילים שכמעט אזל כולל את דגמי ATACMS ו-PrSM, המאפשרים לצבא האמריקני יכולת פגיעה במטרות ללא שימוש בכלי טיס. עוד נאמר כי ארה"ב ניצלה קרוב למחצית ממלאי טילי השיוט "טומהוק" בעולם כולו.

במקביל, גורם נוסף ציין כי פיקוד המרכז האמריקני מיצה כמעט את כל מלאי הטילים היבשתיים שהיה ברשותו לפני תחילת המלחמה ב-28 בפברואר - אך הצליח לחדש אותו בעזרת שימוש במלאי הצבא האמריקני מאזורים אחרים ברחבי העולם.

הגורמים הביעו דאגה מהאפשרות שהירידה באספקת הטילים עלולה להגביל את יכולת ההרתעה של ארה"ב מול יריבותיה - כולל רוסיה וסין. לטענתם, החשש בוושינגטון ממוכנות לעימותים עתידיים הולך וגובר.