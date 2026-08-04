דיווח מדאיג: ארה"ב ניצלה כמעט את כל מלאי הטילים במלחמה באיראן

נתונים מדאיגים: צבא ארה"ב השתמש ב"כמעט כל" מלאי הטילים המדוייקים ארוכי הטווח שהיו ברשותו במהלך המלחמה מול איראן. כך דווח היום (שלישי) ברשת רויטרס.
לפי הדיווח, מלאי הטילים שכמעט אזל כולל את דגמי ATACMS ו-PrSM, המאפשרים לצבא האמריקני יכולת פגיעה במטרות ללא שימוש בכלי טיס. עוד נאמר כי ארה"ב ניצלה קרוב למחצית ממלאי טילי השיוט "טומהוק" בעולם כולו.
במקביל, גורם נוסף ציין כי פיקוד המרכז האמריקני מיצה כמעט את כל מלאי הטילים היבשתיים שהיה ברשותו לפני תחילת המלחמה ב-28 בפברואר - אך הצליח לחדש אותו בעזרת שימוש במלאי הצבא האמריקני מאזורים אחרים ברחבי העולם.
הגורמים הביעו דאגה מהאפשרות שהירידה באספקת הטילים עלולה להגביל את יכולת ההרתעה של ארה"ב מול יריבותיה - כולל רוסיה וסין. לטענתם, החשש בוושינגטון ממוכנות לעימותים עתידיים הולך וגובר.
מהבית הלבן נמסר בתגובה כי "לארה"ב יש הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם, הרבה יותר ממה שאנו זקוקים לו. חברות הביטחון שלנו מייצרות ברגע זה יותר תחמושת מתמיד, ומרחיבות את מפעליהן ואת הציוד שלהן בקצב שיא". דובר הפנטגון, שון פרנל, מסר כי "הצבא האמריקני הוא החזק בעולם, ויש לו כל מה שדרוש כדי לפעול בזמן ובמקום שיבחר הנשיא. ביצענו שורה של מבצעים מוצלחים במגוון פיקודי לחימה, תוך הבטחת מלאי עמוק של יכולות שיגנו על האנשים ועל האינטרסים שלנו"