עוד מאמינים? טראמפ הציב דד ליין חדש לאיראן

על פי דיווחי התקשורת האמריקאית, גורמים בבית הלבן יוצאים נגד הטענות כנגד הנשיא טראמפ, וכנגד אמירות כי הנשיא הראה יותר מידי גמישות נגד האיראנים.

על פי הדיווח ברשת בלומברג, השיחות המתרחשות עם איראן בעלות נקודת סיום חדה מצד טראמפ. כאשר על פי אותם גורמים לאיראן יש 'עד היום או מחר' להגיע לעסקה כוללת לפתיחת מצרי הורמוז 'אחרת תסתכן במכות אוויר הרסניות'.

האמירה מקושרת לאמירתו של טראמפ כי הוא רוצה: "לתת להם כל הזדמנות אחרונה לפני עריפת הראש" של המשטר.

גם שר האוצר האמריקאי אמר דברים דומים לפני זמן קצר, והסביר כי "ייתכן ונראה עסקה לפתיחת הורמוז כבר היום או מחר".