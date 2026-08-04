במחאה נגד האלימות: שביתה בקווי האוטובוס בירושלים 

סופרבוס. ארכיון ( אוליביה פיטוסי\פלאש 90 )

לידיעת הנוסעים בירושלים: איגוד "ועדי התחבורה בכוח לעובדים" ישבית מחר (רביעי) את קווי חברת סופרבוס באשכול ירושלים בין השעות 14:00-15:00, למעט קווי המיניבוסים לעיר העתיקה ששבתו ביום ראשון האחרון. השביתה מתבצעת במחאה על תקיפת נהג האוטובוס בירושלים בסוף השבוע האחרון.

באיגוד אמרו כי הנהג הותקף במוצ"ש האחרון על ידי קבוצת נערים ששברו את שיניו וגרמו לחבלות בפניו. לטענתם, הנהלת החברה סירבה לאפשר את עצירת הקווים בתגובה לתקיפה החמורה. בשלב הזה טרם נעצרו חשודים במקרה התקיפה. בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים דחו היום את בקשת חברת סופרבוס לצו מניעה כנגד השביתה, אך אמרו כי תתאפשר שביתה בת שעה בלבד. "בית הדין הכיר בזכותם הלגיטימית של העובדים למחות למען בטחונם" אמר איתי כהן, ראש ענף התחבורה בכוח לעובדים. "לא ייתכן שהחברה נמנעת מקשר עם וועד העובדים לאחר מקרה חמור כזה ומסרבת לאפשר להם לעצור לזמן מוגדר את הפעילות. לא ייתכן ששלושה מאבטחים רכובים - יהוו את המענה של משרד התחבורה לבעית האלימות בעיר. אנו שבים וקוראים להכרה בעובדי התחבורה הציבורית כעובדי ציבור והענשת תוקפיהם בהתאם".

עוד באותו נושא חרדים תקפו נהג אוטובוס ערבי ושברו לו 4 שיניים חדשות סרוגים

מנגד, בחברת סופרבוס נמסר כי "חברת סופרבוס מצרה על החלטת בית הדין ועל הפגיעה הצפויה בשגרת היום של ציבור הנוסעים בירושלים מחר. ביטחונו ושלומו של הנהג ושל כלל עובדי ונהגי החברה עומדים בראש סדר העדיפויות שלנו ואנו מגנים כל גילוי אלימות כלפיהם. עם זאת, אנו סבורים כי פגיעה בשירות אינה הפתרון הנכון".

עוד הוסיפו כי "אנו נמשיך לעשות הכול ולפעול בשיתוף פעולה מלא מול כלל הגורמים והרשויות וקוראים למשטרת ישראל להמשיך ולעשות ככל שניתן לאיתור התוקפים, בכדי לדאוג לביטחונם ולהגנתם של עובדי החברה ושל ציבור הנוסעים, ולמנוע הישנות מקרים מסוג זה בעתיד"