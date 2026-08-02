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משפט ופלילים

חרדים תקפו נהג אוטובוס ערבי ושברו לו 4 שיניים

נערים חרדים תקפו נהג אוטובוס בקו 2 בירושלים ושברו לו 4 שיניים. הנהג ערבי והחשד הוא כי התקיפה בוצעה על רקע גזעני. 

10:25
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נהג האוטובוס שהותקף (שימוש לפי סעיף 27א)

תקיפה אלימה נגד נהג אוטובוס בירושלים. נהג אוטובוס בקו 2 שהיה בדרכו לתחילת הנסיעה הותקף על ידי מספר צעירים חרדים שהיכו בדפנות האוטובוס.

הנהג פתח את החלון וספג מכות קשות שגמרו לו לאבדן הכרה. בנוסף הבריונים שברו לו 4 שיניים קדמיות.

מהמשטרה נמסר: "בשעות הלילה, התקבל דיווח במשטרה אודות נהג אוטובוס אשר הותקף על פי החשד על ידי מספר חשודים. כתוצאה מהתקיפה, הנהג נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

​עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה בתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים. השוטרים פועלים לאיסוף ממצאים ולביצוע פעולות חקירה במטרה להגיע לזהות המעורבים ולמצות עמם את הדין".

נפתלי בנט

מחברת סופרבוס נמסר: "חברת סופרבוס רואה בחומרה רבה את התקיפה אמש בירושלים ומגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית. החברה משתפת פעולה באופן מלא עם משטרת ישראל וגורמי האכיפה, על מנת להביא ללכידת התוקפים ולמיצוי הדין עמם במהרה.

נציגי החברה מלווים את הנהג ברגישות וברציפות החל מרגע התקיפה, וימשיכו לתמוך בו ובמשפחתו עד להחלמתו המלאה. סופרבוס תמשיך לעשות כל שביכולתה כדי להבטיח את ביטחונם ושלומם של הנהגים והנוסעים".

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1
נ נח
לפני 54 דקות

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