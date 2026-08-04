יואב סגלוביץ': הסוס הטרויאני של גוש השינוי?

לקראת הבחירות הקרבות, מפלגת רע"מ של מנסור עבאס יצא במסע מיתוג מחדש, קמפיין אגרסיבי לשינוי תועדתי שכולל ניתוק ממועצת השורא האיסלאמית, פריימריז רחבים ואפשור הכנסת נשים למה שהייתה עד עכשיו הרשימה האיסלאמית האדוקה. מהלך נוסף שמדובר עליו רבות בימים האחרונים, הוא הכנסת חבר הכנסת סגלוביץ' לרשימה.

כל זה לא נעשה על מנת להתחבב על הציבור הערבי עוד יותר, כאשר על פי כל הסקרים וההערכות, חמשת המנדטים של עבאס יציבים ומגיעים למיצוי של כוחו האלקטורלי במגזר. שינויים אלה גם אינם מכוונים אל מצביעי השמאל הבורגנים שרשימה ערבית מחליקה להם בגרון גם כך בקלילות יחסית, וגם בעלי אפשרות להצביע למפלגת הדמוקרטים, שמציעה דברים דומים ממקום 'קרוב יותר' לבית.

ייתכן ומהלכים האלה, במיוחד סגלוביץ', נועדו כחלק ממהלך שח אסטרטגי רחב, שתילת שחקנים במקומות הנכונים לקראת יום הפקודה ומיקומם באופן שיאפשר לגוש השינוי להשלים 61, ועדיין יאפשר לאנשים כמו ליברמן ובנט למכור לעצמם ולמצביעיהם כי אינם יושבים בממשלה עם מפלגות לא ציוניות.

סגלוביץ' אם כך, ברוח תקופת האודיסיאה, יכול לשמש כסוס הטרויאני של גוש השינוי. ישלים את האצבע ה-61 להקמת ממשלה, תחת הכותרת 'אצבע ציונית' אבל בפועל, יחזיר את גוש השינוי חזרה אל אותה נקודה, דה-פקטו וטו ויכולת הכרעה מלאה של רע"מ.

ייתכן וסגלוביץ' יהיה היחיד שיחבור לקואליציה מטעם רע"מ, אך בפועל בכל מקרה הוא ישמש כבלם הידני של מנסור עבאס על כל המהלכים אותם ביקר לאורך השנים האחרונות כמו פירוק הבנייה הלא חוקית בנגב ומהלכים נוספים נגד הפשיעה וחוסר הריבונות בחברה הערבית.

סגלוביץ' יהיה המחבוא האולטימטיבי לגוש השינוי, להסתובב עם ולהרגיש בלי. לכל ראיון יוכלו בנט, ליברמן ודומיהם להתכסות באמירות כמו 'רע"מ לא תמכה בהקמת הממשלה', '61 אצבעות ציוניות' וכיוצא מכך.

יחד עם מהלכיו הנוכחיים של מנסור עבאס, להסרת החלקים הפחות נעימים לעין של ממשלת השינוי כמו ההמתנה למוצא פיה על מועצת השורא, הטענות על אפליה כנגד הקהילה הגאה ונשים ועוד נושאים שגרמו לחיכוכים קבועים בממשלת השינוי.

במידה והמהלך אכן ייתגשם, סביר להניח שלמרות הרעשים הכאילו כעוסים מסביבת לפיד הם חלק מהצגה רחבה, כאשר שתילתו של סגלוביץ' היא חלק ממהלך מתואם ורחב יותר שמכין גוש השינוי למקרה שיתקע עם 60 אצבעות בלבד.

שימו עין על סגלוביץ', אם בסוף היום אכן יצטרף לרע"מ, דעו שגוש השינוי משחק הפעם אפילו יותר מפעם קודמת רק כדי לנצח, יהיה המחיר אשר יהיה.