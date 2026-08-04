משרד הבריאות: "מי שבא במגע יש לפנות בדחיפות למיון"

( הדס פארוש / פלאש90 )

אזהרה בריאותית ברמת הגולן: משרד הבריאות מעדכן הבוקר כי אותרה עגלה הנגועה במחלת הכלבת ברפת ביישוב מעלה גמלא שבמועצה האזורית גולן. העגלה מתה מהמחלה בסוף השבוע האחרון (31 ביולי), וההודעה המאמתת את נגיעותה התקבלה אמש.

בעקבות הגילוי, עד כה כבר הופנו ארבעה בני אדם שנחשפו לעגלה הנגועה לקבלת טיפול רפואי מונע נגד המחלה הקטלנית. קריאה דחופה לציבור ולמטיילים במשרד הבריאות פונים לציבור ומבקשים מכל מי שהיה במגע – או שבעלי החיים שברשותו באו במגע – עם העגלה הנגועה או עם בעל חיים משוטט באזור האירוע בין התאריכים 17 ביולי 2026 עד 31 ביולי 2026 (כולל), לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת בטלפון 04-6710300, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, לצורך שקילת מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע, יש לפנות ישירות לחדר המיון בבית החולים הקרוב.

עוד באותו נושא משרד הבריאות באזהרה חמורה: "הכניסה לשם מסוכנת" חדשות סרוגים

במשרד הבריאות מדגישים מספר הנחיות חשובות לציבור:

הורים לילדים: מומלץ לברר עם הילדים האם באו במגע עם בעלי חיים חשודים באזור ולפנות ללשכת הבריאות במידת הצורך.

בעלי חיות מחמד: יש ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לצורך וידוא מצב חיסונם של בעלי החיים.

נופשים ומטיילים: הציבור מתבקש להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולשוהים באזור מעלה גמלא והיישובים הסמוכים.

כמו כן, במשרד הבריאות מזכירים כי כל אדם שננשך או נשרט על ידי בעל חיים נדרש לשטוף באופן מיידי את האזור הפגוע במים זורמים ובסבון, לחטא אותו בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות הקרובה לבדיקת הצורך בטיפול מונע.