אחרי הסריקות: אותרו האב ו-6 ילדיו שנעדרו בנגב

מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו היום (שני) לאירוע בנחל גוב שבערבה, זאת לאחר שקיבלו דיווח על אב ו-6 ילדים בגילאי 9 עד 19 שיצאו לטיול - ונותק עמם הקשר.
על פי הדיווח של אם המשפחה, שלא יצאה איתם לטיול, האב והילדים יצאו בשעה 8:00 בבוקר מעיר אובות, כשהם מצויידים במים, כובעים ונעלי הליכה. בשעה 9:30 בני המשפחה סימסו לאם כי הם התחילו בצעידה במסלול.
שעתיים לאחר מכן, בשעה 11:30, האם קיבלה מבני משפחתה הודעה נוספת, בה נאמר כי הם מותשים מהחום הכבד ומקווים לסיים את המסלול בתוך חצי שעה. מאז נותק הקשר עמם, והאם הזעיקה את יחידת חילוץ ערבה.
בעקבות קבלת הדיווח, צוות היחידה מחצבה ועידן יצאו בדחיפות לנחל גוב. על פי התכנון, הצוותים יתפצלו לשתי קבוצות - כאשר קבוצה אחת תתחיל בחיפושים מממעלה הנחל, והקבוצה השנייה מתחתית הנחל.
אחרי כחצי שעה, צוותי החילוץ עדכנו כי האב והילדים אותרו. "הגענו אל בני המשפחה, כולם איתנו. הם תשושים מאוד, אך במצב טוב" נמסר. "עוד רגע הם יכנסו לרכב ממוזג, ישתו מים ויטופלו. אמבולנס מד"א נמצא בדרכו לכאן, ויחבור אלינו. בני המשפחה יבדקו ויוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול".