אחרי הסריקות: אותרו האב ו-6 ילדיו שנעדרו בנגב

נחל גוב. ארכיון ( מאור קינסבורסקי\פלאש 90 )

מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו היום (שני) לאירוע בנחל גוב שבערבה, זאת לאחר שקיבלו דיווח על אב ו-6 ילדים בגילאי 9 עד 19 שיצאו לטיול - ונותק עמם הקשר.

על פי הדיווח של אם המשפחה, שלא יצאה איתם לטיול, האב והילדים יצאו בשעה 8:00 בבוקר מעיר אובות, כשהם מצויידים במים, כובעים ונעלי הליכה. בשעה 9:30 בני המשפחה סימסו לאם כי הם התחילו בצעידה במסלול.

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