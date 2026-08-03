השאיר את חפציו בחוף ונעלם: סריקות אחר נעדר בכנרת

החיפושים בכנרת ( איחוד הצלה סניף טבריה וסובב כנרת )

המשטרה פתחה בסריקות אחר גבר כבן 40 שנעדר מאז שעות הבוקר (שני), לאחר שככל הנראה נכנס למים בכנרת. לפי המשטרה, הנעדר השאיר את חפציו בחוף הטרפז - ומאז נעלמו עקבותיו. לפי הדיווחים, הסריקות החלו בשעות הבוקר אחרי שהתקבל דיווח על האדם שנכנס למים. שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת, יחד עם שוטרי המחוז הצפוני, מסוק מהמערך האוירי וכוחות הצלה נוספים, פועלים כעת באזור חוף הטרפז. כמו כן, חובשים נוספים מאיחוד הצלה מבצעים סריקות בחופים הסמוכים.

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יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, עדכן כי "בשלב זה אנו פועלים בסירת איחוד הצלה לאיתורו תוך הפעלת מערכת הסונאר (טכנולוגיה לניווט, מיפוי וגילוי עצמים מתחת למים באמצעות גלי קול). תעודכנו בהמשך".