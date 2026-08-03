בפעם השנייה: הוארך מעצרו של החשוד בפגיעה במשרדי חדשות 12

החשוד באיומים על חדשות 12 ( דוברות המשטרה )

נותר במעצר: בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (שני) בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות בסדרת אירועי פגיעה בגופי תקשורת - ביניהם ניפוץ דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים במקום. זו הפעם השנייה שבה הוארך מעצרו של חדי, אחרי שהמשטרה טענה כי החשדות נגדו התחזקו בימים האחרונים. לדבריהם, נוספו ראיות חדשות וקיים חשש ממשי לשיבוש החקירה ולמסוכנות. בהחלטות השופט ירון גת קבע כי מאז הדיון הקודם בוצעו פעולות חקירה שחיזקו את החשד הסביר נגד חדי.

כזכור, אברהם חדי, תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, נעצר ביום חמישי האחרון בחשד לגרימת נזק לרכוש ובאיומים כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור. מעצרו הגיע אחרי שב-28 ביולי שוטרי מחוז תל אביב הבחינו במהלך סיור שגרתי כי זגוגית דלת הכניסה לבניין משרדי חדשות 12 בשדרות ההשכלה בתל אביב ניזוקה. בסמוך לכניסה לבניין נמצא מכתב איומים המופנה כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת.

על פי החשד, מחומרי החקירה עלה כי החשוד גרם לנזק באמצעות אבנים שהשליך לעבר דלתות הכניסה, ולאחר מכן נמלט מהמקום – לא לפני שהשאיר מכתב איומים בסמוך לכניסה לבניין.