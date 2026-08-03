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חשש ממשי למסוכנות

בפעם השנייה: הוארך מעצרו של החשוד בפגיעה במשרדי חדשות 12

בית המשפט האריך בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד בניפוץ דלת המשרד של חדשות 12 והשארת מכתב איומים. במשטרה אמרו כי בימים האחרונים התחזקו החשדות נגדו, וקיים חשש ממשי לשיבוש החקירה ולמסוכנות

11:40
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החשוד באיומים על חדשות 12 (דוברות המשטרה)

נותר במעצר: בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (שני) בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות בסדרת אירועי פגיעה בגופי תקשורת - ביניהם ניפוץ דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים במקום.

זו הפעם השנייה שבה הוארך מעצרו של חדי, אחרי שהמשטרה טענה כי החשדות נגדו התחזקו בימים האחרונים. לדבריהם, נוספו ראיות חדשות וקיים חשש ממשי לשיבוש החקירה ולמסוכנות. בהחלטות השופט ירון גת קבע כי מאז הדיון הקודם בוצעו פעולות חקירה שחיזקו את החשד הסביר נגד חדי.

רגעי מעצר החשוד

כזכור, אברהם חדי, תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, נעצר ביום חמישי האחרון בחשד לגרימת נזק לרכוש ובאיומים כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור. מעצרו הגיע אחרי שב-28 ביולי שוטרי מחוז תל אביב הבחינו במהלך סיור שגרתי כי זגוגית דלת הכניסה לבניין משרדי חדשות 12 בשדרות ההשכלה בתל אביב ניזוקה. בסמוך לכניסה לבניין נמצא מכתב איומים המופנה כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת.

על פי החשד, מחומרי החקירה עלה כי החשוד גרם לנזק באמצעות אבנים שהשליך לעבר דלתות הכניסה, ולאחר מכן נמלט מהמקום – לא לפני שהשאיר מכתב איומים בסמוך לכניסה לבניין.

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