הוארך מעצרו של החשוד בניפוץ דלת חדשות 12

רגעי המעצר ( דוברות המשטרה )

יום אחרי מעצרו של החשוד בניפוץ דלת הכניסה למשרדי חדשות 12, המשטרה הודיעה כי הבוקר (שישי) התקיים דיון בעניינו - ובית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו בארבעה ימים, עד ה-3 באוגוסט.

כאמור, אמש הותר לפרסום כי בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרו תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, החשוד בגרימת נזק לרכוש ובאיומים כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור. האירוע התרחש ב-28 ביולי, כאשר שוטרי מחוז תל אביב הבחינו במהלך סיור שגרתי בשעות הבוקר כי זגוגית דלת הכניסה לבניין משרדי חדשות 12 בשדרות ההשכלה בתל אביב ניזוקה. בסמוך לכניסה לבניין נמצא מכתב איומים המופנה כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת. על פי החשד, מחומרי החקירה עלה כי החשוד גרם לנזק באמצעות אבנים שהשליך לעבר דלתות הכניסה, ולאחר מכן נמלט מהמקום – לא לפני שהשאיר מכתב איומים בסמוך לכניסה לבניין.

מכתב האיום שהושאר בכניסה לאולפני החדשות ( צילום: ללא )

זהו האירוע השני בתוך פחות מחודש שבו דלתות הכניסה למערכת חדשות 12 מנופצות. האירוע הקודם התרחש ב-5 ביולי, כשלושה שבועות קודם לכן. על פי הדיווחים, עד למועד המעצר הנוכחי לא נתפס חשוד במעשה הראשון, ולא ברור אם קיים קשר בין שני האירועים.