מכתב האיום שהושאר בכניסה לאולפני החדשות ( צילום: ללא )

הותר לפרסום: בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרו לפני זמן קצר תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, החשוד בגרימת נזק לרכוש ובאיומים כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור. החשוד נעצר בעקבות חקירה אינטנסיבית שנוהלה על ידי ימ"ר תל אביב יחד עם יל"פ איילון והשב"כ.

האירוע התרחש ב-28 ביולי, כאשר שוטרי מחוז תל אביב הבחינו במהלך סיור שגרתי בשעות הבוקר כי זגוגית דלת הכניסה לבניין משרדי חדשות 12 בשדרות ההשכלה בתל אביב ניזוקה. בסמוך לכניסה לבניין נמצא מכתב איומים המופנה כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת.

החשוד באיומים על חדשות 12 ( דוברות המשטרה )

על האירוע הוטל צו איסור פרסום שהוסר רק במועד פרסום הודעה זו לתקשורת. על פי החשד, מחומרי החקירה עלה כי החשוד גרם לנזק באמצעות אבנים שהשליך לעבר דלתות הכניסה, ולאחר מכן נמלט מהמקום – לא לפני שהשאיר מכתב איומים בסמוך לכניסה לבניין. במהלך החקירה בוצעו מגוון פעולות אינטנסיביות שהובילו לזיהוי החשוד. הפעולות כללו בדיקת מצלמות אבטחה, איסוף ראיות פורנזיות מזירת האירוע, וחקירת עדים. בסופו של דבר הצליחו החוקרים לזהות את החשוד כתושב ראשון לציון בשנות ה-40 לחייו. זהו האירוע השני בתוך פחות מחודש שבו דלתות הכניסה למערכת חדשות 12 מנופצות. האירוע הקודם התרחש ב-5 ביולי, כשלושה שבועות קודם לכן. על פי הדיווחים, עד למועד המעצר הנוכחי לא נתפס חשוד במעשה הראשון, ולא ברור אם קיים קשר בין שני האירועים.

עוד באותו נושא בפעם השנייה בתוך שבועות: דלת משרדי חדשות 12 נופצה חדשות סרוגים

בעקבות האירוע פרסמה מערכת חדשות 12 תגובה חריפה והגדירה את המקרה "אזעקת אמת". במערכת הבהירו: "דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר", וקראו למשטרת ישראל לפעול באופן מיידי כדי למנוע את המשך האלימות.

גם נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לאירוע ושוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי. הנשיא הדגיש כי "אסור לקבל מציאות שבה אלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה". המפכ"ל השיב כי הוא רואה את האירוע בחומרה רבה והודיע כי יקיים דיון דחוף בנושא.

החשוד הועבר לחקירה בימ"ר תל אביב, שם ייחקר בחשד לגרימת נזק לרכוש, איומים, והפרעה לסדר הציבורי. המשטרה צפויה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. בשלב זה טרם פורסמו פרטים נוספים על תוכן מכתב האיומים או על הרקע למעשה.