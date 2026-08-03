כ"ץ בתגובה ראשונה לסערה: "שקר מוחלט"

ישראל כ"ץ ( צילום: דובר צה"ל )

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב כעת (שני) לסערה הנרחבת סביב הצהרתו באולפן "הפטריוטים" נגד מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט, כשבדבריו טען כי לא מדובר בהדחה של האלוף.

"הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור הוא שקר מוחלט, כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה" אמר כ"ץ. "העובדות ברורות: ב-24 באפריל פורסם בחדשות 12 כי הרמטכ”ל המליץ למנות את ראש אכ”א, האלוף דדו בר כליפא, למפקד פיקוד המרכז" הסביר. "ב-28 ביולי פורסם בחדשות 14 כי קיבלתי את המלצת הרמטכ”ל, ולאחר שקיימתי עם האלוף בר כליפא ריאיון והתרשמתי כי הוא המועמד המתאים ביותר, החלטתי לקדם את מינויו בהתאם לנהלים".

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לדבריו, "בריאיון אתמול, כאשר אחד המשתתפים קרא “להדיח את האלוף”, השבתי באופן מיידי וברור: “לא”. הדברים מצולמים ומתועדים. כלומר, עוד חודשים לפני הריאיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ”ל, אושרה על ידי, והליך המינוי כבר היה בעיצומו. לכן, הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הריאיון אינו עומד במבחן העובדות.

בסיכום דבריו כ"ץ טען כי "זו אינה סערה אמיתית אלא ניסיון תקשורתי להסיט את הדיון מהשאלה האמיתית: מה יקרה אם יאיר גולן, שכבר איים להדיח את האלוף דוד זיני, יהיה שר הביטחון בממשלה בראשות איזנקוט. במקרה כזה, יש חשש שיחזרו למנות את אנשי הקונספציה הישנה, דבר שעלול לפגוע בהתיישבות ובביטחון ישראל. אצלי זה לא קרה, ולא יקרה".