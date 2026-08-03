תוך חצי שנה: מ"האלוף הטוב ביותר להתיישבות" - להדחה בשידור חי

הסערה סביב הודעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ על כוונתו להחליף את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ממשיכה לעורר תגובות חריפות.
לאחר שדובר צה"ל הבהיר כי הדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל וכי אין כוונה להחליף את בלוט בתקופה הנוכחית, נשמעה ביקורת גם מצד עיתונאים, אנשי ציבור ופוליטיקאים.
העיתונאי אבישי גרינצייג מתח ביקורת חריפה על המתקפה הציבורית נגד בלוט וכתב: "לא מרבה להשתמש בביטוי 'מכונת רעל', אבל תראו איך תוך חצי שנה - אלוף בצה״ל שלא שינה את דרכו במילימטר, הופך מאלוף פיקוד מרכז הטוב ביותר שהיה להתיישבות, לאלוף שמודח בשידור חי לקול תשואות הקהל באולפן."
לדברי גרינצייג "זה לא קורה בטעות. זה תוצר של שטיפת מוח יומיומית, ותוצר של אנשים טובים ששותקים כשצריך."
גם העיתונאי חגי סגל יצא להגנתו של בלוט וכתב: "מעולם לא ישב במצודת כפיר אלוף מוכשר וחרוץ יותר מהאלוף אבי בלוט."
"בתקופתו נרשמו הישגים חסרי תקדים במלחמה בטרור. הוא גם נאבק ככל יכולתו בפורעים יהודיים, למרות המכשולים מגבוה. ההתנכלות הפומבית של השר כ״ץ אליו היא מיצג אימים פוליטי, כפיות טובה בנסיבות מחמירות, בושה וחרפה."
יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הצטרף לביקורת ותקף את אופן ההכרזה על המינוי: "הם לא כשירים לדאוג לביטחון המדינה."
"המופע שהתרחש בתוכנית 'הפטריוטים' הוא שפל חסר תקדים ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי, מעשה לא ראוי ולא חוקי. מדינת ישראל היא לא רכוש פרטי וצה״ל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך."
אלוף שיוצא נגד החלטת הדרג המדיני חייב לשים את המפתחות ולצאת מיידית לאזרחות