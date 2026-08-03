תוך חצי שנה: מ"האלוף הטוב ביותר להתיישבות" - להדחה בשידור חי

הסערה סביב הודעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ על כוונתו להחליף את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ממשיכה לעורר תגובות חריפות.

לאחר שדובר צה"ל הבהיר כי הדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל וכי אין כוונה להחליף את בלוט בתקופה הנוכחית, נשמעה ביקורת גם מצד עיתונאים, אנשי ציבור ופוליטיקאים.

העיתונאי אבישי גרינצייג מתח ביקורת חריפה על המתקפה הציבורית נגד בלוט וכתב: "לא מרבה להשתמש בביטוי 'מכונת רעל', אבל תראו איך תוך חצי שנה - אלוף בצה״ל שלא שינה את דרכו במילימטר, הופך מאלוף פיקוד מרכז הטוב ביותר שהיה להתיישבות, לאלוף שמודח בשידור חי לקול תשואות הקהל באולפן."

לדברי גרינצייג "זה לא קורה בטעות. זה תוצר של שטיפת מוח יומיומית, ותוצר של אנשים טובים ששותקים כשצריך."