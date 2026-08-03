באיראן מכחישים: "לא מנהלים כרגע שיחות עם ארה"ב"

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

שעות ספורות אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן יתחדש היום (שני), כעת איראן מכחישה את הדברים וטוענת כי לא מתנהלים שיחות עם ארה"ב בשלב הזה.

לפי דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, "אנחנו לא מנהלים כרגע שיחות עם ארה"ב. השיחות מתקיימות רק עם עומאן, ורק בנוגע למיצרי הורמוז". נזכיר כי אתמול בקאאי טען כי המו"מ מול עומאן "נמצא כעת בשלבים סופיים". בקאאי הוסיף כי "השיחות מול עומאן נועדו לטפל בהעדר הביטחון ולהגן על האינטרסים של איראן. מדינות האזור מבקשות להפחית את המתיחות, ואנחנו בטוחים בכוחנו להרתיע את ארה"ב". "כל עוד וושינגטון תמשיך בתוקפנותה ובמצור הימי שלה - לא יהיה שינוי במיצרי הורמוז" הבהיר. "כרגע כל חברי משלחת המשא ומתן האיראנית נמצאים באיראן. אנחנן לא מתכוונים לקבל כרגע אף משלחת, ולא נהיה אורחים של אף צד".

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כאמור, טראמפ אישר הלילה כי המשא ומתן מול איראן יתחדש היום, כשלדבריו "יש עסקה על הורמוז, ותהיה עסקה על הגרעין, או אפשר לקרוא לזה פירוז איראן מנשק גרעיני. עכשיו אנחנו מדברים איתם בצורה של משא ומתן. זה יתחיל מחר אחר הצהריים, ונראה אם זה יצא לפועל. אני אשמח לעשות זאת, כי זה יחסוך הרבה חיי אדם".

במהלך שיחה עם כתבים על סיפון מטוס "אייר פורס 1", טראמפ נשאל מדוע הוא החליט לבטל את התקיפה באיראן. "סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר ואיראן ביקשו ממני לעשות זאת" ענה. "אנחנו היינו מוכנים לצאת לדרך, הייתה לנו תקיפה שהייתה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. זה היה הרסני עבורם. אבל כשבעלות ברית מבקשות לבטל אותה, אתה צריך לומר 'טוב, בואו נראה'. והסיבה שהם ביקשו היא שהם חושבים שיש עסקה".