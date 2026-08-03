טראמפ מאשר: המו"מ עם איראן יתחדש היום

טראמפ בחדר הסגלגל ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

יום אחרי שהודיע על ביטול התקיפות באיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר הלילה (בין ראשון לשני) כי המשא ומתן מול טהרן יתחדש היום. עוד טען כי יש עסקה בנוגע למיצרי הורמוז.

במהלך שיחה עם כתבים על סיפון מטוס "אייר פורס 1", טראמפ נשאל מדוע הוא החליט לבטל את התקיפה באיראן. "סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר ואיראן ביקשו ממני לעשות זאת" ענה. "אנחנו היינו מוכנים לצאת לדרך, הייתה לנו תקיפה שהייתה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. זה היה הרסני עבורם. אבל כשבעלות ברית מבקשות לבטל אותה, אתה צריך לומר 'טוב, בואו נראה'. והסיבה שהם ביקשו היא שהם חושבים שיש עסקה". לדבריו, "יש עסקה על הורמוז, ותהיה עסקה על הגרעין, או אפשר לקרוא לזה פירוז איראן מנשק גרעיני. עכשיו אנחנו מדברים איתם בצורה של משא ומתן. זה יתחיל מחר אחר הצהריים, ונראה אם זה יצא לפועל. אני אשמח לעשות זאת, כי זה יחסוך הרבה חיי אדם".

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במענה לשאלה האם יש דד ליין להגיע להסכם, טראמפ השיב כי "נראה איך זה יהיה. אנחנו מוכנים לתקוף מתי שנרצה. נעשה את זה בכל זמן שנרצה, אבל התבקשנו על ידי שלוש הקבוצות המרכזיות לחכות. איראן גם ביקשה בתוקף. הם אמרו 'אנחנו רוצים לעשות עסקה עכשיו'. הרבה פעמים הם אמרו לי את זה, ואז הם יוצאים ואומרים 'אנחנו לא יודעים על מה הוא מדבר'".

"אני מעדיף לעשות עסקה, כי אני לא רוצה שאנשים ימותו" סיכם. "שאלתי את יורש העצר של סעודיה מה הוא היה מעדיף לעשות, והוא אמר שהם מעדיפים עסקה מאשר התקפה, כי אתם לא יודעים לאן ההתקפות האלה יובילו".