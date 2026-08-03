מועצת יש"ע נגד כ"ץ: "בלוט הביא להצלחות גדולות"

עימות נוסף: במועצת יש"ע הגיבו הבוקר (שני) לסערה סביב הצהרת שר הביטחון ישראל כ"ץ על החלפת אלוף פיקוד מרכז, כשבדבריהם חיזקו את אבי בלוט והבהירו כי ראשי הרשויות ייפגשו היום אחר הצהריים עם כ"ץ לדיון בנושא.

"אנו מבקשים להביע את תמיכתנו במפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט" נאמר בהודעת המועצה. "האלוף בלוט הקדיש את חייו לביטחון המדינה. מנהיגותו הצבאית ההתקפית בשטח הביאה להצלחות גדולות במלחמה בטרור, יחד עם העבודה ההדוקה והמכבדת עם ההתיישבות".

עוד נאמר כי "אנו מחזקים את ידיו של שר הביטחון, המוביל מהפכה של ממש בחיזוק ביטחון ישראל, בהכרעת הטרור ובפיתוח ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. ראשי הרשויות ייפגשו היום אחר הצהריים עם שר הביטחון".