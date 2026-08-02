ריקול למשקה הפופולרי: "לא לצרוך את המוצר"

משרד הבריאות מפרסם אזהרה חריפה לציבור הרחב ומפציר להימנע מצריכת המשקה המשווק תחת השם "GATRY", מכלל התאריכים והגדלים הקיימים בשוק.

ההתרעה יצאה בעקבות פעילות פיקוח שוטפת שביצעו מפקחי הרשות המקומית ביוקנעם עילית. לאחר בדיקות שנערכו במשרד הבריאות, התברר כי המוצר, המורכב מתערובת של עלי גת ופירות, מיוצר ללא היתר ובניגוד מוחלט לתקנות החקיקה.

במשרד מבהירים כי מקור הייצור של המשקה אינו ידוע, ומזכירים כי על פי חוקי המזון הנהוגים בישראל, השימוש בעלי גת מותר אך ורק בצורתם הטבעית והמסורתית ולא כמרכיב מעובד במשקאות.

פרטי המוצר

שם המשקה: GATRY.

תיאור: משקה עלי גת ופירות.

יצרן/יבואן: לא ידוע.

נפח ותאריכים: כלל הגדלים ותאריכי התפוגה המשווקים

במשרד הבריאות שבים וממליצים לאזרחים להקפיד על רכישת מוצרי מזון ומשקאות אך ורק מנקודות מכירה מוכרות ומשווקים בעלי רישיון כחוק.

עוד נמסר מטעם שירות המזון במשרד הבריאות כי יימשכו צעדי הפיקוח והאכיפה לאיתור חריגות, הונאות מזון וייצור פיראטי, וכי יינקטו כל האמצעים המשפטיים בשיתוף גורמי האכיפה נגד מפרי החוק.