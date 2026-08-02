בישראל זועמים על טראמפ: "השאיר אותנו בערפל במשך שעות"

נתניהו וטראמפ. ארכיון ( אבי אוחיון/לע"מ )

במערכת הביטחון זועמים על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, זאת אחרי שהופתעו מביטול התקיפה האמריקנית המתוכננת באיראן ברגע האחרון. כך דווח הערב (ראשון) בכאן 11 ובחדשות 12. לפי הדיווחים, בצה"ל העלו כוננות באופן משמעותי בסוף השבוע האחרון, עקב הצפייה לתקיפה אמריקנית משמעותית שכמעט בוודאות תכניס גם את ישראל למערכה. גם בשעות שקדמו להודעת הביטול של טראמפ, לא הועברו לישראל מסרים מקדימים. בישראל אפילו ניסו לפנות לפיקוד מרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) כדי להבין מה קורה - וגם שם לא ידעו להגיד להם שטראמפ נערך לבטל את המתקפה.

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"היינו בחוסר וודאות אמיתי. הנשיא טראמפ השאיר אותנו בערפל במשך שעות" אמרו גורמים במערכת הביטחון. "קצינים בכירים עודכנו על המתרחש מהרשת של טראמפ. התחושה הייתה פשוטה: שכחו אותנו מאחור".

במקביל, גורם ביטחוני נוסף טען כי ההתנהלות של טראמפ פוגעת ושוחקת את הכשירות המבצעית. "פעם שנייה בתוך שבוע שארה"ב מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון - אך היא בוטלה ברגע האחרון בלי הסבר" הובהר. "קשה להיערך ולתכנן תוכניות קדימה באופן רציני עם התנהלותו של הנשיא טראמפ".