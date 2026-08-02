פרשת הדחת "הצל": קצין נוסף נחקר במח"ש בחשד להפרת אמונים

הצל ( חן איפרגן )

המחלקה לחקירת שוטרים חקרה היום (ראשון) באזהרה קצין משטרה בדרגת רפ"ק, בין היתר בחשד להפרת אמונים - זאת במסגרת פרשת הדחתו של יואב אליאסי, המכונה "הצל", מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב. על פי החשד, הקצין פעל לקדם אינטרסים של "הצל" במועדון שבו הוא שותף. בסיום חקירתו הקצין שוחרר בתנאי הרחקה ממתקני משטרה, ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים למשך 10 ימים. במח"ש הבהירו כי החקירה נמשכת.

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כזכור, ביום חמישי האחרון מפכ"ל המשטרה החליט להדיח את "הצל" מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב, זאת בעקבות תחקיר “הארץ”, שבו נטען כי אליאסי, המקורב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השתמש בקשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בתל אביב שהיה שותף בו.

במסגרת התחקיר פורסמו הקלטות שבהן, על פי הנטען, אליאסי התרברב בקשריו עם גורמים במשטרה ובסיוע שקיבל מהם. לפי הפרסום, קשרים אלו סייעו לו למנוע את סגירת מועדון “ג’ון דו”, לאחר שהתרחש במקום אירוע אלים. בעקבות הפרסום החליט המפכ”ל לבטל את מינויו של אליאסי למפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב. בכך הופסק תפקידו במסגרת המערך, לאחר שכבר התקבלה החלטה קודמת למנותו.