מהפכת החינוך בשומרון: נבחרת המצטיינים יוצאת לדרך

המועצה האזורית שומרון מציגה קפיצת מדרגה נוספת במהפכת החינוך באזור, ומודיעה רשמית על פתיחתה של יוזמה חינוכית ייחודית: נבחרת המנהיגות וההסברה הצעירה "דור 5.0 גלובל". היוזמה, שנועדה להכשיר את דור העתיד לייצג את סיפורה של מדינת ישראל והשומרון בזירה הבינלאומית, משתלבת בתנופת פיתוח אדירה של מערכת החינוך במועצה.

מהלך זה יוצא לדרך כחלק מתוכנית חומש מקיפה לחינוך אותה מוביל ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן. במסגרת התוכנית, מושקעים 50 מיליון שקלים בשדרוג ופיתוח מוסדות החינוך נוכח הגידול המהיר באוכלוסייה.

מנתוני המועצה עולה כי בתוך עשור נרשם זינוק של למעלה מ-50 אחוזים במספר בתי הספר בשומרון – מ-21 ל-32 מוסדות פעילים, כאשר רק בשנתיים האחרונות נרשם גידול של חמישה אחוזים במספר התלמידים. כחלק מתנופה זו, נחנך לאחרונה מבנה הקבע החדש והמודרני של בית הספר היסודי הממלכתי-דתי בעלי זהב, שנבנה בהשקעה של 27 מיליון שקלים ויכלול 24 כיתות לימוד חדשניות לכ-500 תלמידים.

כעת, המהפכה החינוכית בשומרון מתרחבת גם לזירה הדיפלומטית. תוכנית העילית החדשה נולדה מתוך הבנת החשיבות העליונה שבהקמת כוח הסברה מיומן ומקצועי דווקא בתקופה שבה ישראל מתמודדת עם אתגרים תדמיתיים מורכבים וגלי דמוניזציה. התוכנית תיפרס על פני שנה וחצי ותכלול 16 מפגשים פרונטליים מעמיקים, סיורים מקצועיים ברחבי הארץ, פאנלים וסימולציות.

המשתתפים בתוכנית יחולקו לארבע חטיבות תוכן מרכזיות: חטיבת ישראל - המקנה היכרות עם אתגרי ההסברה מול התקשורת העולמית; חטיבת דיפלומטיה ואקטיביזם - להובלת יוזמות ציבוריות; חטיבת רטוריקה ודיבייט - לפיתוח חשיבה ביקורתית ועמידה מול קהל; וחטיבת דיגיטל ו-AI - ליצירת תוכן מבוסס בינה מלאכותית והשפעה דיגיטלית.

התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי כישורים חברתיים גבוהים הלומדים אנגלית ברמת 5 יחידות לימוד. כדי להבטיח רמה גבוהה, המשתתפים יזכו למעטפת מקצועית וחסרת תקדים של שדרוג השפה, הכוללת שיעורי אנגלית פרטיים מדי שבוע שילוו באפליקציה ייעודית. עלות ההשתתפות סובסדה משמעותית על ידי המועצה ועומדת על 160 שקלים בלבד בחודש, למשך 15 חודשים.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר כי "המערכה על האמת של מדינת ישראל לא מתנהלת רק בשדה הקרב, אלא גם בתקשורת, בקמפוסים, ברשתות החברתיות ובמוקדי קבלת ההחלטות בעולם. מול מסע הדמוניזציה והשקרים נגד ישראל, אנחנו בוחרים להשקיע בדור הבא של מנהיגי ההסברה. שמים את החינוך בראש - זה יעד העל שלנו".

"מהשומרון יצמחו מנהיגי העתיד של ישראל. בני ובנות הנוער שלנו הם השגרירים הטובים ביותר של מדינת ישראל והשומרון, וכשניתן להם את הכלים המקצועיים ביותר - ברטוריקה, בדיפלומטיה, בבינה מלאכותית ובאנגלית" הוסיף. "הם יוכלו לעמוד בגאווה מול כל במה ולהציג את האמת. זו שליחות ציונית מהמעלה הראשונה, ואנחנו בשומרון גאים להוביל גם את החזית הזו, מתוך אמונה שהאמת, כשהיא נאמרת במקצועיות, באמונה ובביטחון, מנצחת".