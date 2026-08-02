בניגוד לעמדת סעודיה: זו המדינה שלחצה על ארה"ב לתקוף באיראן

מחלוקות במפרץ: שעות אחרי שסעודיה אישרה כי יורש העצר מוחמד בן סלמאן הוא זה שבלם את התקיפה האמריקנית באיראן, כעת (ראשון) נחשף כי לא כל מדינות המפרץ היו בעד החזרה לנתיב הדיפלומטי. לפי הדיווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", איחוד האמירויות לחצה על טראמפ להוציא לפועל מתקפה רחבה נגד איראן.

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של גורמים שהיו מעורים בפרטי השיחות, האמירתים הזהירו כי משמרות המהפכה לא יהיו מוכנים להתפשר עד שארה"ב תשלים את המצב. הם קראו לטראמפ להשתלט על מיצרי הורמוז - ואף לשקול מתקפה קרקעית. כאמור, בסופו של דבר ידה של סעודיה יצאה על העליונה, כשטראמפ החליט לבטל את התקיפה המתוכננת.