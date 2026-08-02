סעודיה מאשרת: בן סלמאן בלם את התקיפה באיראן

הנשיא וטראמפ ויורש העצר מוחמד בן סלמאן ( הבית הלבן )

משרד החוץ הסעודי אישר באופן רשמי את קיום השיחה של יורש העצר, מוחמד בן סלמאן, עם הנשיא טראמפ. משרד החוץ גם אישר רשמית כי בן סלמאן דחף את טראמפ חזרה אל צעדים דיפלומטיים בניגוד לכוונתו המקורית לתקוף בעוצמה. משרד החוץ הסעודי הודיע באיגרת רשמית: "הוד מעלתו המלכותית, הנסיך מוחמד בן סלמאן בן עבדאלעזיז אאל סעוד, יורש העצר וראש הממשלה, קיים שיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי לדון בהתפתחויות באזור ובהשלכותיהן האזוריות והבינלאומיות".

האישור הסעודי ( צילום: משרד החוץ הסעודי )

בהודעה המשיכו משרד החוץ, והכירו רשמית בפרסומים סביב השיחה הלילית: "הוד מעלתו יורש העצר הדגיש את הצורך לתת עדיפות לדיאלוג כדי לצמצם את ההסלמה, ואת החשיבות שבעשיית כל מאמץ אפשרי להשגת רגיעה שתסלול את הדרך לפתרונות דיפלומטיים, תנסה לשמור על ביטחונו ויציבותו של האזור ותמנע עימות נרחב יותר שהשלכותיו ישפיעו על הביטחון והיציבות ברמה האזורית והבינלאומית".