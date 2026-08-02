החיסולים נמשכים: 3 מחבלים שקידמו פיגועים חוסלו בעזה

החיסולים ברצועת עזה ( דובר צה"ל )

למרות הדיווחים על הפסקת אש לצורך קידום ההסכם לפירוז חמאס מנשק, רצף החיסולים ברצועת עזה נמשך. דובר צה"ל אישר כעת כי כוחות צה"ל חיסלו אתמול (שבת) שלושה מחבלים ב-2 תקיפות שונות ברחבי רצועת עזה.

בתקיפה שבוצעה אמש במרחב העיר עזה חוסלו שני מחבלים: לאא עמאד חמיס תראמסי, מחבל מארגון הטרור 'צבא האסלאם', וחסן אברהים שחדה קחמאן, מחבל מהג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה בשבוע שעבר, חוסל המחבל אחמד חדרי, מחבל בגדוד ג׳באליה בארגון הטרור חמאס. צפו בתיעוד:

"שלושת המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".