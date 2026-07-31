צה"ל מאשר: חוסל מפקד המרחב שלקח חלק בחטיפה של נועה ארגמני

נועה ארגמני ואבינתן אור ( דובר צה"ל )

עכשיו זה רשמי: דובר צה"ל אישר כי אחמד חסין מחמד כפינה, מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאאב אלמג׳אהדין, חוסל ביום שלישי האחרון בתקיפה בדרום רצועת עזה. לפי צה"ל, מחמד כפינה פשט והכווין את הפשיטה של מחבלי הארגון לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. בנוסף הוא לקח חלק בחטיפתם של שורדי השבי אבינתן אור ונועה ארגמני, ובהכוונת חטיפתו של סודיסאק רינטלאק.

המחבל שחוסל ( דובר צה"ל )

"לאורך המלחמה ובעת האחרונה, מחמד כפינה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".