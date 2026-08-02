המצטרף החדש לבנט: "יאיר גולן שותף שלנו"

אמיר סטרוגו, מועמד מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, התארח בריאיון אצל שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס לאפשרות של שיתוף פעולה עם מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן.

במהלך הריאיון אתגר גל את סטרוגו ותהה מדוע אינו מוקיע בחריפות את אמירותיהם של גורמים ב'דמוקרטים' שהאשימו את תושבי יהודה ושומרון בהסלמה הביטחונית בעקבות הפיגועים האחרונים, וביקש ממנו להציב גבול ערכי ברור מול שותפיו הפוטנציאליים.

סטרוגו בחר שלא להיגרר למתקפה ישירה והבהיר את סדר העדיפויות שלו: "אני לא עסוק כרגע בלגנות אנשים. אני ממוקד בדבר אחד בלבד; איך מצעידים את מדינת ישראל קדימה למקום של שפיות ובנייה משותפת".

"לא מסכים עם כל אמירה, אך ההובלה תהיה שלנו"

כשגל לחץ וציין כי מדובר בשותפים המטיחים האשמות בקורבנות הטרור, הבהיר מועמד מפלגת 'ביחד' כי הוא אינו מגבה את כל העמדות המושמעות בצד השני, אך סבור כי ניתן לגשר על הפערים. "אני לא מסכים עם חלק גדול ממה שהוא אומר", הדגיש סטרוגו. "הוא אכן יהיה שותף שלנו, אבל הוא ממש לא זה שיקבע את הטון בממשלה. השאיפה שלנו היא לראות סביב שולחן הממשלה מפלגות ציוניות שתורמות לביטחון ולכלכלה".

גל הוסיף להקשות ושאל האם אין לו בעיה להרכיב קואליציה עם דמויות מהאגף השמאלי, כמו גבי לסקי, יאיא פינק, משה רדמן ויאיר גולן, לאור תפיסת עולמם לגבי ההתיישבות ביהודה ושומרון.

על כך השיב סטרוגו כי לצד חילוקי הדעות, ישנן נקודות מחברות: "יש דברים מסוימים שבהם אני מעריך אותם, ויש סוגיות רבות שבהן אני חולק עליהם לחלוטין. בסופו של דבר, הבנייה והעתיד של מדינת ישראל חייבים להמשיך קדימה יחד".