הקצין המוערך מצטרף למפלגה של נפתלי בנט

הרכש החדש של נפתלי בנט: איש החברה האזרחית והפוליטיקאי אמיר סטרוגו, לשעבר מנכ"ל תנועת הנוער "אחריי!", מצטרף רשמית למפלגת "ביחד" בהנהגת ראש הממשלה לשעבר.

סטרוגו, קצין מילואים מוערך בדרגת רב-סרן ביחידת מגלן, שימש כסגן מפקד גדוד (סמג"ד) מילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל. על פיקודו בקרבות העזים ברצועת עזה ובגבול לבנון, נבחר סטרוגו למצטיין רמטכ"ל.

בנט: "דהר לדרום בשביעי לאוקטובר בלי לחכות לפקודה"

יו"ר המפלגה, נפתלי בנט, בירך בחום על המהלך: "אני גאה לצרף לנבחרת התיקון שלנו את אמיר סטרוגו, מי שכיהן כמנכ״ל תנועת אחריי!, לוחם ומפקד נועז. מבצע ׳נערי החוף׳ שאותו הוביל במלחמת לבנון השנייה נחשב עד היום מהטובים בתולדות יחידת מגלן".

بנט המשיך ושיבח את תפקודו של סטרוגו במלחמה הנוכחית: "ב-7.10 אמיר דהר לדרום בלי לחכות לפקודה ולחם בקרבות הקשים בשדרות וביישובי העוטף. מאז עשה מעל 400 ימי מילואים כסגן מפקד גדוד מילואים ביחידת מגלן וזכה למצטיין רמטכ״ל. אמיר הוא גיבור צבאי וגם גיבור אזרחי. ב-16 שנותיו בתנועת אחריי! אמיר חולל מהפכות עומק שמהדהדות עד היום. בקרוב תראו אותו בהנהגת המדינה".