הקצין המוערך מצטרף למפלגה של נפתלי בנט

הרכש החדש של נפתלי בנט: איש החברה האזרחית והפוליטיקאי אמיר סטרוגו, לשעבר מנכ"ל תנועת הנוער "אחריי!", מצטרף רשמית למפלגת "ביחד" בהנהגת ראש הממשלה לשעבר.
סטרוגו, קצין מילואים מוערך בדרגת רב-סרן ביחידת מגלן, שימש כסגן מפקד גדוד (סמג"ד) מילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל. על פיקודו בקרבות העזים ברצועת עזה ובגבול לבנון, נבחר סטרוגו למצטיין רמטכ"ל.
בנט: "דהר לדרום בשביעי לאוקטובר בלי לחכות לפקודה"
יו"ר המפלגה, נפתלי בנט, בירך בחום על המהלך: "אני גאה לצרף לנבחרת התיקון שלנו את אמיר סטרוגו, מי שכיהן כמנכ״ל תנועת אחריי!, לוחם ומפקד נועז. מבצע ׳נערי החוף׳ שאותו הוביל במלחמת לבנון השנייה נחשב עד היום מהטובים בתולדות יחידת מגלן".
بנט המשיך ושיבח את תפקודו של סטרוגו במלחמה הנוכחית: "ב-7.10 אמיר דהר לדרום בלי לחכות לפקודה ולחם בקרבות הקשים בשדרות וביישובי העוטף. מאז עשה מעל 400 ימי מילואים כסגן מפקד גדוד מילואים ביחידת מגלן וזכה למצטיין רמטכ״ל. אמיר הוא גיבור צבאי וגם גיבור אזרחי. ב-16 שנותיו בתנועת אחריי! אמיר חולל מהפכות עומק שמהדהדות עד היום. בקרוב תראו אותו בהנהגת המדינה".
איש של חיבורים: מהפריפריה לקיבוץ המעורב בנגב
סטרוגו נחשב לדמות מוערכת מאוד בשדה החברתי והחינוכי בישראל. הוא גדל באשקלון ומתגורר כיום בנגב, בקיבוץ כרמים – יישוב קהילתי המשלב אורח חיים מעורב של חילונים ודתיים יחד.
במהלך שנותיו הרבות בהנהגת תנועת "אחריי!", הוביל קו שדגל בחיבור בין כלל חלקי העם, והביא לגיוסם של אלפי בני נוער ממגזרים שונים ומגוונים בחברה הישראלית. בנט הגדיר אותו כ"אדם הנכון להצטרף אלינו לתיקון ישראל" לאור יכולתו לייצר גשרים וחיבורים במציאות הציבורית הנוכחית.
תגובות
76 שנות ציונות וסולידריות חברתית נרמסות על ידי ממשלה שמקדמת חוקי השתמטות בזמן מלחמה. הצטרפות של קצינים מצטיינים היא הצעד הראשון בבניית חוזה ישראלי חדש ושוויוני לכולנו.
12 חודשים אנחנו זרוקים בבתי מלון כמו פליטים והבית שלי בצפון מופגז ונהרס. בזמן שסמוטריץ' וביבי מחלקים מיליארדים למשתמטים, הלוחמים שמגנים עלינו הם התקווה היחידה שנשארה לנו.