 הרופא הבכיר הושעה מאסותא בעקבות אמירות גזעניות

רשת בתי החולים אסותא הודיעה כעת, לאחר פניית חדשות סרוגים אל החברה והפנייתה אל שרשרת ארוכה של אמירות גזעניות קשות, של רופא בכיר ומנתח וותיק בחברה, כנגד מזרחים מצביעי ימין ומרוקאים בפרט.

מוקדם יותר היום נמסר מרשת אסותא כי האמירות שפורסמו על ידי הרופא אינן מייצגות את עמדת החברה, וכי הוא זומן באופן מיידי לשיחה אצל מנהל בית החולים בו הוא פועל.

כעת נמסר מחברת אסותא כי הוא הושעה לאלתר מתפקידיו, עד להשלמת בירור מקיף אל תוך התנהלותו, מרשת אסותא נמסר: "אסותא אינה מזוהה פוליטית, ופועלת יום ביומו להענקת טיפול רפואי לכל אדם, ללא הבדל. אנו דוחים את האמירות שפורסמו, והן אינן מייצגות את עמדת אסותא".

"מיד עם היוודע הדברים להנהלת בית החולים, התקיימה שיחה עם הרופא, והוחלט להשעות את פעילותו באסותא, עד להשלמת הבירור".