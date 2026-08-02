'מרוקאים, בבונים': הרופא הבכיר בגזענות מחפירה נגד מצביעי ליכוד

מצביעי הליכוד. (אוליבר פיטוסי/פלאש 90) ( מצביעי הליכוד. (אוליבר פיטוסי/פלאש 90) )

התבטאויות גזעניות קשות ביותר של רופא בכיר ברשת אסותא ומנהל תחום במרפאת איה מדיקל נחשפו ביממה האחרונה, וגילו תפיסות מכוערות בצורה יוצאת דופן כנגד מזרחים המצביעים לליכוד, ציבור הבוחרים מהגדולים במדינת ישראל ומהווה באופן בלתי נמנע חלק גדול ממטופלי, עובדי ולקוחות החברות.

ד"ר דב לקסמן, מומחה לרפואת נשים ומנהל תחום כירורגיה גינקולוגית ברשת איה מדיקל ומנתח באסותא ומרפאות נוספות, פרסם בדף הפייסבוק האישי שלו אמירות נבערות וגזעניות באופן עמוק נגד מזרחים מצביעי ליכוד בכלל, ומרוקאים בפרט. בפוסט שפורסם במהלך השבת, חילק ד"ר לקסמן מצביעי ליכוד לפי סוגי קופים, ותיאר את מצביעי הליכוד מעדות המזרח כך: "בבונים - הרובד העיקרי, הנמוך, מזרחי ברובו, דומיננטיות מרוקאית, באסטיונרים, אלימים, רפי-שכל, אכולי זעם ורגשי נחיתות".

הפוסט הגזעני מתוך דף הפייסבוק האישי של ד"ר לקסמן ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

בפוסט נוסף שפורסם לפני כן, בו עסק בשמועות על כך שייתכן והשר לשעבר רון דרמר צפוי לעמוד בראש הליכוד, כתב כך:

"צריך אשכנזי שיוליך את כל עדר החיריה. כל חוליר!ת הליכוד הבבוניות יאכלו אותו בלי מלח, יקרעו אותו לגזרים".

פוסט גזעני נוסף מתוך דף הפייסבוק האישי של ד"ר לקסמן ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

ובפוסט נוסף שפורסם ימים מוקדם יותר, שעסק בתגובות לרבות מאמירותיו לפני כן, דרש ממגיביו כך:

""שיעלו את הרמה מעל לבבונים, מרוקאים מסריחים מדוללי מוח".

פוסט גזעני נוסף מתוך דף הפייסבוק האישי של ד"ר לקסמן ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

מעבר לכך שחזרתו הכפייתית של הנושא העדתי והגזעני בכתביו של ד"ר לקסמן מציגה דפוס סדרתי של גזענות חוזרת ובוטה, ושלא מדובר באדם שטעה בלשונו או במעידה חד פעמית, ובעקבות שרשרת הפוסטים הגזעניין העקבית, לא ניתן אלא להסיק כי מדובר בחלק בלתי נפרד ממשנתו הפוליטית והאישית של ד"ר לקסמן, אותה הוא שמח לחלוק באופן שלא משתמע לשתי פנים.

מעבר לכל זה, מדובר באדם בעל תפקיד עם רגישות כפולה ומכופלת, ובעל אינטראקציה רחבה עם אותו ציבור אותו הוא מכנה בכינויי גנאי מכוערים כמו: "בבונים, רפי שכל, אלימים, מדוללי מוח" ועוד שורה כמעט בלתי נגמרת של עלבונות גזעניים מהסוג הבזוי ביותר.

חשוב להדגיש כי מדובר באדם אשר מנהל את טיפולם של רבים בציבור אותו הוא מכנה באותן אמירות, וכמו כן גם משמש מנהל בחברה אשר באופן טבעי רבים מעובדיה יגיעו מאותה קבוצת אוכלוסייה גדולה ורחבה וכך גם לקוחותיה.

הפננו אל חברת אסותא את השאלות הבאות:

1.האם חברת אסותא מתכוונת לנקוט בצעדים כנגד ד"ר לקסמן בעקבות אמירות גזעניות אלה כלפי הציבור המזרחי בישראל, ציבור הלקוחות של חברת אסותא ועובדיה?

2.במידה וננקטו או מתוכננים צעדים כנגדו, אילו צעדים מתכננת להפעיל החברה? האם אסותא מתכוונת לדרוש את פיטוריו ואו לנתק קשר עסקי איתו?

3.האם החברה/בתי החולים מתכוונים להוציא הודעה כנגד הד"ר ואמירותיו, ולהתנער מדבריו הפוגעניים?

בתגובה נמסר מחברת אסותא כך: "אסותא הינה גוף שאינו מזוהה פוליטית, אשר עוסק יום ביומו בהענקת טיפול רפואי לכל אדם באשר הוא, ללא שום הבדל. אנו דוחים את האמירות שפורסמו, והן אינן מייצגות את אסותא. הרופא שפרסם את הדברים זומן לשיחה אצל מנהל בית החולים".