"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

סרוגים ( (צילום: שאטרסטוק )

עוד שבוע של קיץ מתחיל, עם הרגשה שבימי הקיץ החמים- ממש כמו שאומר השיר על הלילות- שום דבר אינו קורה. אז זהו, שלא. קורה והרבה, אבל החום מייבש את המוח ומערפל את החושים, ואנשים לא מוצאים את הכוחות להתעניין במשהו חוץ מהמאבק בבית או במלון על הטמפרטורות במזגן. לטובת אלה שעדיין מאמינים שיש דברים יותר חשובים, המדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים במקומכם את האצבע על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט. זה מה שיעניין את הסרוגים השבוע!

יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס ( יונתן זינדל/פלאש90 )

פוליטיקה

כותרת ראשית: השוק פתוח וכולם צועקים

ההכנות לבחירות בהנחה שיהיו בסופו של דבר באוקטובר 2026, בעיצומן וכל אחד מנסה לנכס לעצמו שם חם ויפת כדי שמצבו בסקרים יהיה נוח. הכותרת הגדולה בסוף השבוע שעבר הייתה מעברו האפשרי של ח"כ יואב סגלוביץ’ מיש עתיד למפלגתו של מנסור עבאס אבל האחרון מיהר להרגיע את הרוחות ואמר שכלום עוד לא חתום. בתגובה הצהיר יו"ר ישראל ביתנו ליברמן שהוא לא ישב עם עבאס (לא בכנסת ולא לקפה בשבת בירושלים), אבל כרגיל בתקופת קדם-בחירות השוק הפוליטי פתוח וכולם צועקים הצהרות כדי שהציבור יקנה את הסחורה בתקווה שלא ירגיש שאכל אותה "אחרי החגים”.

נתניהו בכנסת ( צילום: יונתן זינדל\פלאש 90 )

כותרות משנה בפוליטיקה השבוע

הפריימריז בליכוד: המאבק של נתניהו עם הליכוד על בחירות מקדימות במפלגה ימשיך גם השבוע, וככל הנראה לא יגמר וייפתר עד סופו.

הסקרים והשקרים: תתכוננו למתקפת סקרים (גם באתר זה), שתנסה לעזור לכם לקבוע במי לבחור ומה לחשוב.

שרה נתניהו ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

כותרת הזויה:רעייתו על הכוונת

חדשות 12 שבו ושלפו עדות אחת מני רבות של עובד לשעבר במעון רה"מ שפתח פה על שרה נתניהו בניה והרגליה המשונים בעיקר בתחום ניקיון- הפנים.

במשרד רה"מ טוענים שמדובר ברדיפה מתמשכת ומכוונת להפלת נתניהו, ובמשטרה טוענים כי הנושא בבדיקה. עד הבחירות מן הסתם יצוצו עוד סיפורים כאלה כך שהעובד התורן לא לבד ובטח יצטרפו אליו עוד כמה עובדים לשעבר במעון רה"מ שיספרו סיפור דומה במילים אחרות.

מה נאה אילן זה ( צילום: חיים גולדברג פלאש90 )

המגזר

כותרת ראשית: מועדי גיוס ובין הזמנים

למתגייסים- כדאי שתעקבו אחרי מועדי הגיוס החדשים והמפוצלים שפורסמו בסרוגים.

למטיילים בבין הזמנים- כדאי שתצפו בסרטון הדרכה לפני היציאה לשטח, ותשמרו על עצמכם!

המשבר האיראני ( אילוסטרציה AI )

בעולם

כותרת ראשית: זאב זאב באמריקה

הנשיא טראמפ שב ואיים בסוף השבוע שעבר להמיט על ראש המשטר בטהרן את "אם כל ההתקפות" שתוכננה להיות החמורה ביותר שהעולם ראה מאז ומעולם. ואחרי יממה של מתח וחרדה בעיקר בבורסות הגדולות, הוא כמובן ביטל את האיום הזה ואמר שאיראן הסכימה לתת סיכוי להסכם חדש.

אפשר להעריך שבמהלך השבוע הקרוב נשמע עוד הרבה איומים כאלה מפי הנשיא הכי לא צפוי (ואולי גם הכי לא שפוי), שהיה לארה"ב מאז ומעולם- וממש כמו בסיפור על הנער שצעק "זאב, זאב", כשזה יקרה באמת כנראה שלא נאמין עד שנקבל התראה לנייד..

זהירות אש ( צילום: רשות הטבע והגנים )

כותרת משנה: אנטישמיות ומזג אוויר

הכותרות העיקריות מרחבי העולם שאינן קשורות לארה"ב היו על חשש לצונמי בסין אחרי רעידת אדמה קשה, שרפות ענק בצרפת וספרד, ואנטישמיות ברוב האזורים בעולם. המסקנה: בקיץ הזה מומלץ להישאר בארץ.

מיניונים בקולנוע ( צילום מתוך יוטיוב/ moviekidsTV )

בתרבות

כותרת ראשית: חיים בסרט

בתי הקולנוע עושים מאמץ גדול להביא לאולמות ילדים עם התמכרות למסכים והורים עם ארנקים שמתרוקנים במהירות מדאיגה. הקיץ נפתח עם סרט חדש והמי יודע כמה של המיניונים ("מיניונים ומפלצות”), וגם "צעצוע של סיפור 5” עדיין מושך קהל ואליהם הצטרף סרט חדש בשם "המסע לעץ הקסמים" עם אנדרו גארפילד (לשעבר ספיידרמן).

“ספיידרמן יום חדש" שעלה לאקרנים בסוף השבוע שעבר מעורר מחלוקת בקרב המעריצים כצפוי בשאלה האם זה "סרט ספיידרמן הכי טוב בכל הזמנים" של סדרת הסרטים, וכדי לדעת עליה יותר כדאי לצפות בסקירה על פיטר פארקר לדורותיו באתר סרוגים.

ארטיום ועדן ( סרוגים )

כותרות משנה: אין חדש ויש חדשות

בטלוויזיה השקופית המעצבנת והתקועה מול הפרצוף כל כמה שעות "השידורים במתכונת מיוחדת" טרם הוסרה והועברה לארכיון, וזה אומר שמשדרי החדשות עדיין תופסים הכי הרבה זמן מסך. ביניהם, יש שידורים חיים (בחלקם), של "רוקדים עם כוכבים" והניסיון לסחוט בכוח דרמות של פציעות ופרישות בסגנון עדן גולן, והאודישנים הבלתי נגמרים של "דה וויס" מנסים גם הם לייצר כותרות חמות בעונה הבוערת.

בכספות הזכייניות מחכות לעלייה לאוויר עונות חדשות של "הישרדות" ו- “נינג’ה ישראל" אבל מועד שידורן טרם נקבע ובינתיים צריך להסתפק בצרבת וגירודים מ-”פאואר קאפל" והתקרבות איטית מדי לרגעי השיא של חתונאמי.

חוץ מכדורגל ( צילום: שאטרסטוק )

בספורט

פגרה בארץ ואקשן בחו"ל

עד שיתחדשו העונות הסדירות של הכדורגל והכדורסל בארץ ייאלצו חובבי וחולי הספורט המקומי להסתפק בכותרות אקראיות על מוקדמות החתמות ופרישות.

לצופים למרחוק: הקבוצות הישראליות המשחקות בחו"ל, הפועל ומכבי ת"א והפועל ב"ש נערכות לסיבוב השלישי בפרימייר ליג, שם יפגשו בין היתר את הכוכב האדום , אוסטריה וינה, קטוביץ' הפולנית וצאסק"א סופיה.

חובבי הספורט, תחזיקו מעמד עוד קצת עד ספטמבר!

אלה הנושאים שיעסקו השבוע את "סרוגים" – ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!