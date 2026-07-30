עושים סדר: אלה היריבות של הקבוצות הישראליות בסיבוב הבא

הקבוצות הישראליות נערכות היום (שישי) לסיבוב המוקדמות השלישי במפעלים האירופיים, לאחר שנקבעו היריבות ומועדי המשחקים. בית"ר ירושלים והפועל תל אביב ימשיכו במוקדמות הקונפרנס ליג, מכבי תל אביב תשחק במוקדמות הליגה האירופית והפועל באר שבע תפגוש את הכוכב האדום במוקדמות ליגת האלופות.

בית"ר ירושלים תפגוש בסיבוב השלישי את אוסטריה וינה. המשחק הראשון יתקיים ביום חמישי הבא, 6 באוגוסט, ויוגדר כמשחק ביתי של בית"ר, אך ייערך ברומניה. משחק הגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן, ב־13 באוגוסט, באוסטריה.

אם תעבור את אוסטריה וינה ותעפיל לשלב הפלייאוף, בית"ר תמשיך להיות לא מדורגת. המשמעות היא שהקבוצה הירושלמית עשויה לקבל הגרלה לא פשוטה גם בשלב הבא.

הפועל תל אביב תפגוש את קטוביץ הפולנית. המשחק הראשון יתקיים ב־6 באוגוסט בהונגריה, ואילו משחק הגומלין ייערך ב־12 באוגוסט בפולין.

הפועל באר שבע תפגוש בסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות את הכוכב האדום. המשחק הראשון ייערך ביום שלישי, 4 באוגוסט, כאשר באר שבע תהיה המארחת. הגומלין יתקיים ביום שלישי שלאחר מכן, 11 באוגוסט, בסרביה.

מכבי תל אביב תפגוש את צסק"א סופיה בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית. המשחק הראשון יתקיים ב־6 באוגוסט בשעה 19:00 באצטדיון באטומי שבגאורגיה. משחק הגומלין ייערך ב־13 באוגוסט בשעה 21:00 באצטדיון הלאומי ואסיל לבסקי שבבולגריה.

לוח המשחקים: