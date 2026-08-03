למה אנחנו לא חייבים להיות מאושרים כל הזמן?

אם תצעדו בין מדפי ספרי העיון וההדרכה בספרייה הקרובה לביתכם, תגלו מהר מאוד מכנה משותף בולט: אינספור כותרות שמבטיחות לכם את הנוסחה המנצחת ל"אושר". אלא שדווקא מתוך האהבה הגדולה שלו לקריאה, הסופר אריאל שרפר החליט לעשות בדיוק את ההפך. ספרו החדש, "ההפך מהאושר", מציע זווית רעננה, מפוכחת וכנה על תעשיית העזרה העצמית.

הטוויסט שמתחיל כבר בכותרת

"אנשים שואלים אותי למה נתתי ספר כותרת מבאסת כזו", מספר שרפר בחיוך. "אבל מבחינתי הפוך – חשבתי שזה דווקא מה שימשוך את העין. כששואלים אנשים מה זה 'ההפך מאושר', הרוב יגידו מיד: מישהו עצוב ומדוכא. התחשק לי להוכיח שזה לא בדיוק ככה. מי שלא מאושר – הוא לא בהכרח עצוב".

שרפר אינו מבטיח בספרו נוסחת קסם שתלמד אתכם איך להיות מאושרים. במקום זאת, הוא מתמקד בשאלה מעשית בהרבה: איך להימנע מליפול למקומות של עצב ודיכאון.

"אנחנו לא יכולים להיות מאושרים כל הזמן. מי שמאושר כל הזמן הוא מוזר, המאושרים האלה הם לא אמיתיים. כשמישהו אומר לך שהכל 'תותים ודבש', אתה ישר חושב שמשהו שם לא מסתדר ושואל איפה הטריק."

המתאמן מספר 1 של עצמו

הדרך ללידתו של הספר עברה דרך ספסל הלימודים. לאחר שעבר קורס אימון (קואצ'ינג), הצביב לעצמו שרפר יעד מרכזי: להוציא לאור ספר הדרכה שיאגד את התובנות שלו. השיטה שלו היא לעבוד עם הכלים שהוא עצמו מיישם ביום-יום. "אני המתאמן מספר 1 של עצמי", משתף שרפר כשסיפר מה הניע אותו בסופו של דבר להוצאת הספר. לדבריו, כל אחד צריך לדעת להתמודד גם עם הימים הפחות מוצלחים, ולאתר בהם את נקודות האור.

חיים שיש בהם: המקור מברכת החודש

לספר נבחרה כותרת משנה מסקרנת: "מדריך לחיים שיש בהם". מאחורי הצירוף הקצר הזה מסתתר משחק מילים אישי שנשען על מקורות מסורתיים.

"זה משחק קטן על שורה מוכרת מברכת החודש", מסביר שרפר. "במקור מתפללים ל*'חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים', ובהמשך מופיעה הבקשה ל'חיים שאין בהם בושה וכלימה'*. מבחינתי, ה-'יש' הזה יכול להיות כל דבר קטן או גדול שמוציא אותך מהמיטה בבוקר. מי שיש לו את ה-'יש' הזה – מרוויח וטוב לו."

ומנגד, מהם אותם "חיים שאין בהם"? "זו הבושה הגדולה ביותר", מסכם שרפר. "כשלא עושים כלום, ורק מעבירים את הזמן בלהעמיד פנים שאנחנו עסוקים במשהו."