זינוק היסטורי במכירות רכבים חשמליים: מי המרוויח הגדול?

מכירות הרכבים החשמליים בעולם זינקו ב-35% ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון הראשון של השנה, כך עולה מדו"ח חדש של סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). הנתונים מצביעים על שיאי מכירות ב-50 מדינות, כאשר העלייה החדה מיוחסת בעיקר לעליית מחירי הדלק בעקבות המשבר הגיאופוליטי במזרח התיכון.

המלחמה באזור הובילה לזינוק במחירי הנפט, שטיפסו מכ-60 דולר לחבית בתחילת השנה לכמעט 120 דולר, לאחר שאיראן סגרה בפועל את מצר הורמוז - נתיב שדרכו עובר כחמישית מהנפט העולמי. לפי ה-IEA, התנודתיות החריפה במחירי הדלק חידדה את הצורך בפתרונות תחבורה חלופיים, והציבה את הרכב החשמלי כגורם מרכזי בשיפור ביטחון האנרגיה של מדינות רבות.

לפי הדו"ח, יותר מ-90 מדינות רשמו צמיחה במכירות רכבים חשמליים במחצית הראשונה של השנה. אירופה הובילה עם עלייה של למעלה מ-30%, בעוד מדינות כמו אוסטרליה, ברזיל, הודו, קוריאה ווייטנאם בלטו אף הן. במקביל, מספר מדינות בדרום-מזרח אסיה הכריזו על הטבות מס זמניות לעידוד רכישת רכבים חשמליים.

סין המשיכה לבסס את מעמדה כשחקנית מרכזית בתחום, עם זינוק של 65% ביצוא רכבים חשמליים ברבעון השני. היקף יצוא מוצרי האנרגיה הנקייה של המדינה - כולל סוללות, פאנלים סולאריים ורכבים חשמליים - גדל ב-60% במחצית הראשונה והגיע ל-143 מיליארד דולר. עם זאת, בשוק המקומי הסיני נרשמת האטה, והתחזיות מצביעות על קיפאון במכירות לראשונה בעשור.

בארצות הברית נרשמה דווקא ירידה חדה בביקוש, לאחר שהממשל ביטל בספטמבר 2025 את זיכויי המס לרכבים חשמליים והקל ברגולציות צריכת הדלק - מה שפגע בתמריצים לצרכנים לעבור לחשמל.

על רקע המגמות, ה-IEA העלתה את תחזית המכירות לשנת 2026, וכעת צופה כי רכבים חשמליים יהוו כ-29% מכלל מכירות הרכב בעולם השנה - עלייה קלה מהתחזית הקודמת. זאת, למרות צפי להתכווצות בשוק הרכב הכללי. בסך הכול, הסוכנות מעריכה כי מכירות הרכבים החשמליים יגדלו בכ-10% לאורך השנה.

הדו"ח מדגיש כי השילוב בין משבר אנרגיה, מדיניות ממשלתית ותחרות טכנולוגית ממשיך להאיץ את המעבר הגלובלי לתחבורה חשמלית - מגמה שעשויה לעצב מחדש את שוק הרכב בשנים הקרובות.