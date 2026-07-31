שוב: איראן שיגרה כטב"מים לעבר כווית, נזק נגרם בעקבות היירוט

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

ההסלמה במפרץ: משרד ההגנה של כווית הודיע היום (שישי) כי איראן שיגרה מספר כטב"מים לעבר מתקנים צבאיים ותשתיות חיוניות במדינה. לדבריהם, כל הכטב"מים יורטו - אך נזק נגרם למספר מבנים כתוצאה מנפילת רסיסים ושברי יירוט.

"כוחות הצבא זיהו הבוקר מספר כלי טיס בלתי מאויישים עוינים בתוך המרחב האווירי של כווית - והם הושמדו" אמר דובר משרד ההגנה, סעוד עבד אל-עזיז אל-עטואן. "התקיפה האיראנית הכושלת כוונה למספר מתקנים חיוניים וצבאיים. בעקבות היירוטים נגרמו נזקים חומריים עקב נפילת רסיסים - אך ללא בני אדם שנפגעו בגוף". עוד נאמר כי "הצבא מאשר את מחוייבותו לביצוע משימותיו וחובותיו ביעילות גבוהה. כוויית שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על ריבונותה, ולשמור על ביטחון ויציבות המדינה, בשיתוף פעולה עם הרשויות תוך שמירה על ביטחון האזרחים והתושבים".

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זהו היום השני ברציפות שבו דווח על תקיפה איראנית שכוונה נגד כווית, אחרי שאתמול נאמר כי טילים איראניים פגעו בבניין השייך לאחת החברות הסיניות בצפון המדינה. פועל אחד נהרג, ונזק משמעותי נגרם למבנה.