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ההסלמה נמשכת

כווית: איראן תקפה בניין של חברה סינית, פועל נהרג במקום

תקיפה איראנית פגעה במבנה של חברה סינית בצפון כווית, כשפועל אחד נהרג ונזק משמעותי נגרם לבניין

10:36
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אילוסטרציה (שאטרסטוק)

הסלמה נוספת במפרץ: משרד ההגנה של כווית הודיע כי מתקפה איראנית שהתרחשה הבוקר (חמישי) פגעה בבניין של חברה סינית בצפון המדינה. לדבריהם, פועל אחד נהרג, ונזק משמעותי נגרם למבנה.

"תקיפה איראנית חמורה כוונה לבניין השייך לאחת החברות הסיניות בצפון המדינה. התקיפה גרמה למותו של אחד העובדים, ולנזקים חומריים כבדים לבניין" אמר דובר משרד ההגנה, סעוד עבד אל-עזיז אל-עטואן. "מיד אחרי התקיפה, הרשויות החלו לפעול באמצעים הנדרשים ולטפל במצב, בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים".

עוד נאמר כי "הצבא מאשר את מחוייבותו לביצוע משימותיו וחובותיו ביעילות גבוהה. כוויית שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על ריבונותה, ולשמור על ביטחון ויציבות המדינה, בשיתוף פעולה עם הרשויות תוך שמירה על ביטחון האזרחים והתושבים".

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