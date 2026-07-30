כווית: איראן תקפה בניין של חברה סינית, פועל נהרג במקום

הסלמה נוספת במפרץ: משרד ההגנה של כווית הודיע כי מתקפה איראנית שהתרחשה הבוקר (חמישי) פגעה בבניין של חברה סינית בצפון המדינה. לדבריהם, פועל אחד נהרג, ונזק משמעותי נגרם למבנה.

"תקיפה איראנית חמורה כוונה לבניין השייך לאחת החברות הסיניות בצפון המדינה. התקיפה גרמה למותו של אחד העובדים, ולנזקים חומריים כבדים לבניין" אמר דובר משרד ההגנה, סעוד עבד אל-עזיז אל-עטואן. "מיד אחרי התקיפה, הרשויות החלו לפעול באמצעים הנדרשים ולטפל במצב, בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים".

עוד נאמר כי "הצבא מאשר את מחוייבותו לביצוע משימותיו וחובותיו ביעילות גבוהה. כוויית שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על ריבונותה, ולשמור על ביטחון ויציבות המדינה, בשיתוף פעולה עם הרשויות תוך שמירה על ביטחון האזרחים והתושבים".