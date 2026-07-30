ירדן: יורטו חמישה טילים ששוגרו מאיראן

פעם נוספת: הצבא הירדני הודיע כי מערכות ההגנה האווירית יירטו חמישה טילים ששוגרו מאיראן לשטח המדינה. לא דווח על נפגעים או על נזק.

זהו היום השני ברציפות שבו איראן שיגרה טילים לעבר ירדן, אחרי מתקפת הפתע אתמול לעבר בסיסים אמריקניים המוצבים במדינה. גם אז צבא ירדן טען כי יורטו 5 טילים, ולא דווח על נפגעים.

"בשעה 17:45 לפי שעון החוף המזרחי (00:45 שעון מקומי), כוחות משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים רבים מאיראן בניסיון למתקפת פתע כנגד כוחות אמריקנים במזרח התיכון" נאמר בהודעת הצבא האמריקני. "כל הטילים האיראניים יורטו בהצלחה. כוחות ארה"ב נותרו בדריכות ומוכנות מלאה".