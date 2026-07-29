מתקפת פתע: איראן שיגרה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן 

לראשונה מאז עצירת התקיפות האמריקניות: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר כי איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני המוצב בירדן, במה שתואר כ"מתקפת פתע". לדבריהם, כל הטילים יורטו, ולא דווח על נפגעים.

"בשעה 17:45 לפי שעון החוף המזרחי (00:45 שעון מקומי), כוחות משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים רבים מאיראן בניסיון למתקפת פתע כנגד כוחות אמריקנים במזרח התיכון" נאמר בהודעת סנטקום. "כל הטילים האיראניים יורטו בהצלחה. כוחות ארה"ב נותרו בדריכות ומוכנות מלאה".

כאמור, זו הפעם הראשונה שבה איראן תוקפת בסיס אמריקני במזרח התיכון מאז החלטת ארה"ב לעצור את התקיפות על איראן ביום שישי האחרון. שלשום מקורבים לצמרת המשטר האיראני טענו כי "שוררת יותר ספקנות מאופטימיות סביב האפשרות שארצות הברית תנצור את האש, אך במידה ותינצר האש מצד ארה"ב, גם איראן תעצור את המתקפות".