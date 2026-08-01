הים התיכון קורס: אלפי מינים פולשים משתלטים - ואין דרך חזרה

התחממות מואצת של הים התיכון משנה באופן דרמטי את המערכת האקולוגית באזור, כאשר מדענים מזהירים מפני גל חסר תקדים של מינים פולשים - רבים מהם חודרים דרך תעלת סואץ ומתפשטים מערבה במהירות.

לפי הערכות, כ-1,000 מינים זרים כבר הגיעו לים התיכון, וכ-800 מהם התבססו בו באופן קבוע. העלייה בטמפרטורת המים, שהופכת את הים לנוח יותר עבור מינים טרופיים, מאיצה את התהליך ופוגעת במינים המקומיים.

"הים התיכון של הדורות הקודמים אבד לנצח", אמר הביולוג הימי ארנסטו אזורו מהמועצה הלאומית למחקר באיטליה. "רבים מהשינויים שאנו רואים כיום הם בלתי הפיכים".

הים התיכון מוגדר כיום כ"נקודה חמה" של שינויי אקלים, כאשר התחזיות מצביעות על עלייה של 2 עד 6 מעלות צלזיוס עד סוף המאה. בשל אופיו הסגור יחסית, החום מצטבר בו במהירות גבוהה יותר מאשר באוקיינוסים הפתוחים.

בין המינים הפולשים הבולטים נמצאים דגי אבו נפחא (פאפר), שהוגדרו כ"פולש המסוכן ביותר", ודגי האריה (Lionfish), שהתגלו לראשונה במזרח הים התיכון בשנת 2012 וכבר מתקדמים לעבר חופי צרפת וספרד. התפשטותם התגברה במיוחד מאז תחילת שנות ה-2000, במקביל לעליית הטמפרטורות.

קפריסין, הקרובה לתעלת סואץ, הייתה מהראשונות לחוות את ההשלכות: דגי האריה דחקו מינים מקומיים כמו הברבוניה, בעוד שדגי הארנבת (סיכניים) מכלים את האצות מקרקעית הים - ובכך הורסים בתי גידול שלמים.

הנזק האקולוגי כבר דרמטי. לפי נתונים עדכניים, כ-93% מאוכלוסיית הרכיכות במים הרדודים במזרח הים התיכון נעלמה. לאורך חופי איטליה, בין ונציה לבארי, כמעט כל המולים מתו לאחר שטמפרטורת המים חצתה את רף 30 המעלות.

למרות שהתהליך נחשב כיום בלתי הפיך במידה רבה, מומחים מדגישים כי עדיין ניתן לצמצם את היקף הנזק. בין הפתרונות: אכיפה מחמירה של תקנות בינלאומיות לטיפול במי נטל של ספינות - צעד שעשוי להפחית חדירת מינים חדשים ב-95% עד 99%.

עם זאת, המסר המרכזי נותר ברור: ללא הפחתה משמעותית בשימוש בדלקים פוסיליים ופעולה גלובלית מתואמת, המגמה צפויה להחריף - והים התיכון כפי שהכרנו אותו ימשיך להשתנות לבלי הכר.