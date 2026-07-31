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עשרות לוחמים עלו למשפט

אלו העונשים שהוטלו על המשתתפים במרד בגבעתי

בצה"ל סיימו את המשפטים ללוחמי גדוד צבר של גבעתי שנטשו אמש את בסיס שדה תימן. עשרות מהלוחמים שהובילו את המרד נשפטו למאסר ויודחו מלחימה, ואחרים יסגרו שבת

12:35
3 תגובות
בסיס שדה תימן (יוסי אלוני/פלאש90)

יום אחרי המרד של לוחמי גדוד צבר של גבעתי, מפקד החטיבה, אלוף-משנה נתנאל שמכה, העלה למשפט עשרות לוחמים שהשתתפו באופן פעיל במרד. היום (שישי) צה"ל אישר כי המשפטים הסתיימו - ועונשים נגזרו על הלוחמים שהובילו את המרד.

על פי ההחלטה, 14 מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. כ-80 הלוחמים הנוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו, יעברו בשבת הקרובה, יחד עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת, הערכים והנורמות המצופות מלוחמי צה״ל.

עוד נאמר כי ישנם שני חיילים ממובילי האירוע אשר התייצבו במהלך הלילה - והם יישפטו בהמשך. חייל נוסף שהיה מעורב במרד טרם התייצב למשפט - וההחלטה בעניינו תתקבל בהמשך גם כן.

אריה יואלי

כזכור, אמש דווח כי עשרות לוחמים ומפקדים מגדוד צבר הפקירו היום את נשקיהם ויצאו לנפקדות מבסיס שדה תימן. על פי הדיווחים, יותר מ-100 לוחמים ומפקדים השלימו את הצעד ועזבו את הבסיס כשהם נושאים עמם את תיקיהם האישיים בלבד.

ההחלטה התקבלה לאחר שמפקד הגדוד שבר לעיני הלוחמים את ה"פוגים" - לוחות העשויים ממתכת ועליהם מופיעות הסיסמאות המוראליות של המחלקות והפלוגות בגדוד. בעקבות המעשה החליטו הלוחמים והמפקדים לעזוב את שדה תימן, כאשר הם הותירו בבסיס את הציוד האישי ואת כלי הנשק שהיו ברשותם.

לוחמי צבר נוטשים את הבסיס

גורם צבאי בכיר אמר אמש כי מדובר באירוע חמור שאין לו מקום בצה"ל, אך הוא יטופל בצורה מאוזנת. "כל הלוחמים בגדוד, מהמג"ד ועד אחרון החיילים לחמו במלחמה וסיכנו את חייהם בכל גזרות הלחימה", מסר הגורם הצבאי. "לצד זאת, מדובר באירוע משמעתי חמור שאין לו מקום בצה"ל. כמו באירועי לחימה כך גם באירוע זה, הוא יטופל על ידי המפקדים מתוך אהבה וכבוד לחיילים, ובה בעת תוך הצבת דרישות גבוהות ובלתי מתפשרות".

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רפאל רוימי
לפני שעה

למה לא שופטי ילדים של ביבי שהם עריקים מי צהייל לא עושים מלואים למה
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