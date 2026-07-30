שדה תימן אילוסטרציה ( דודו גרינספאן/פלאש90) )

שעות אחרי המרד בגבעתי, גורם צבאי בכיר הגיב לראשונה (חמישי) לאירוע המשמעתי החמור שהתרחש בגדוד צבר, כאשר יותר מ-100 לוחמים ומפקדים עזבו את בסיס שדה תימן ויצאו לנפקדות.

בתגובה הראשונה לאירוע, הבהיר הגורם הבכיר כי מדובר באירוע חמור שאין לו מקום בצה"ל, אך הוא יטופל בצורה מאוזנת. "כל הלוחמים בגדוד, מהמג"ד ועד אחרון החיילים לחמו במלחמה וסיכנו את חייהם בכל גזרות הלחימה", מסר הגורם הצבאי. "לצד זאת, מדובר באירוע משמעתי חמור שאין לו מקום בצה"ל. כמו באירועי לחימה כך גם באירוע זה, הוא יטופל על ידי המפקדים מתוך אהבה וכבוד לחיילים, ובה בעת תוך הצבת דרישות גבוהות ובלתי מתפשרות". האירוע בשדה תימן כפי שפורסם לראשונה בישראל היום, עשרות לוחמים ומפקדים מגדוד צבר הפקירו היום את נשקיהם ויצאו לנפקדות מבסיס שדה תימן. על פי הדיווחים, יותר מ-100 לוחמים ומפקדים השלימו את הצעד ועזבו את הבסיס כשהם נושאים עמם את תיקיהם האישיים בלבד. ההחלטה התקבלה לאחר שמפקד הגדוד שבר לעיני הלוחמים את ה"פוגים" - לוחות העשויים ממתכת ועליהם מופיעות הסיסמאות המוראליות של המחלקות והפלוגות בגדוד. בעקבות המעשה החליטו הלוחמים והמפקדים לעזוב את שדה תימן, כאשר הם הותירו בבסיס את הציוד האישי ואת כלי הנשק שהיו ברשותם.

לוחי גבעתי במסדר הקרבי ( דובר צה"ל )

רקע: חטיבת גבעתי במלחמה

חטיבת גבעתי, המכונה "החטיבה הסגולה", יצאה לאחרונה מדרום לבנון אחרי שמונה חודשים של לחימה בתוך הקו הצהוב ומעבר לו. כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי, מחוזקים בגדוד שיריון מחטיבה 188 ומגדוד של הנדסה קרבית, פעלו במרחב הכפרים: אל-ח'יאם, בינת ג'בייל, מצפון לנהר הליטאני וברכס הבופור.

הלוחמים השמידו מאות תשתיות טרור, חיסלו מאות מחבלי חיזבאללה ואיתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה. במעמד סיום קרבי של הצק"ח שהתקיים במחנה פילון, אמר מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילוא: "חטיבת גבעתי בשבילי זה ערכים של חתירה למגע, של עמידה במשימה, אומץ לב לוחמים, מפקדים שעושים כל משימה, בכל זמן ועם מה שיש".

לא רוצים לשבור את הכלים

דברי הגורם הצבאי הבכיר משקפים את המורכבות שעומדת בפני הדרג הצבאי בטיפול באירוע. מצד אחד, מדובר בלוחמים שהוכיחו את עצמם בשמונה חודשי לחימה קשים בלבנון ובגזרות נוספות, וסיכנו את חייהם למען הגנת המדינה. מצד שני, עזיבת בסיס והפקרת נשק הם עבירות משמעת חמורות ביותר בצה"ל.

הגישה שמשתקפת מדברי הגורם הבכיר היא טיפול שמשלב הכרה בתרומת הלוחמים לצד דרישה ברורה לשמירה על משמעת צבאית. "מתוך אהבה וכבוד לחיילים, ובה בעת תוך הצבת דרישות גבוהות ובלתי מתפשרות" - כך תואר הטיפול הצפוי באירוע.

יצוין כי גדוד צבר הוא אחד מגדודי הליבה של חטיבת גבעתי, ורבים מלוחמיו הם בוגרי ישיבות הסדר. בימים האחרונים החלו להתפרסם שיבוצי מחזור אוגוסט של בני ישיבות ההסדר, כאשר חלק מהישיבות שובצו לחטיבת גבעתי.