סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

בכיר מפלגת העבודה לשעבר: "גוש האופוזיציה זה גוש השנאה"

בכיר מפלגת העבודה לשעבר נגד האופוזיציה: "אנשים רוצים לראות בכישלון נתניהו, גם אם אי-הצלחה מול איראן מסכנת אותנו. העיקר לשנוא"

08:53
12 תגובות
בנימין נתניהו (שלו שלום / פלאש90)

אלי גולדשמידט, מראשי מפלגת העבודה בעבר, תקף בחריפות את המחנה שאליו היה שייך שנים רבות והאשים אותו בהעדפת שיקולים פוליטיים אישיים על פני אינטרסים לאומיים קיומיים.

בריאיון שערך עם אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל, קרא גולדשמידט תיגר על הלך הרוח באופוזיציה והטיח בהם אשמה קשה. "אני קראתי לגוש האופוזיציה 'גוש השנאה'", אמר גולדשמיט והוסיף כי להבנתו "אנשים רוצים לראות את הכישלון של נתניהו".

בהמשך דבריו החמיר גולדשמידט את הטון כשהתייחס להתמודדות הביטחונית והאסטרטגית מול האיום האיראני. לדבריו, השנאה הפוליטית מעבירה אנשים על דעתם עד כדי נכונות לשלם מחיר לאומי כבד. "אני חושב שגם אם הוא לא היה מצליח כל כך באיראן, זה גם היה משמח אותם במידה מסוימת, למרות שכל אי-הצלחה מול איראן מקרבת את ישראל לסכנה של השמדה. אבל גם זה לא מעניין אותם – העיקר לשנוא".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
9
שולמית המודאגת
לפני שעתיים

100 אחוז מאזרחי ישראל מבינים שביטחון נבנה במעשים בשטח ולא בעריכה גרפית בתקשורת
הצטרפו אלינו