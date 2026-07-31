בכיר מפלגת העבודה לשעבר: "גוש האופוזיציה זה גוש השנאה"

אלי גולדשמידט, מראשי מפלגת העבודה בעבר, תקף בחריפות את המחנה שאליו היה שייך שנים רבות והאשים אותו בהעדפת שיקולים פוליטיים אישיים על פני אינטרסים לאומיים קיומיים.

בריאיון שערך עם אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל, קרא גולדשמידט תיגר על הלך הרוח באופוזיציה והטיח בהם אשמה קשה. "אני קראתי לגוש האופוזיציה 'גוש השנאה'", אמר גולדשמיט והוסיף כי להבנתו "אנשים רוצים לראות את הכישלון של נתניהו".

בהמשך דבריו החמיר גולדשמידט את הטון כשהתייחס להתמודדות הביטחונית והאסטרטגית מול האיום האיראני. לדבריו, השנאה הפוליטית מעבירה אנשים על דעתם עד כדי נכונות לשלם מחיר לאומי כבד. "אני חושב שגם אם הוא לא היה מצליח כל כך באיראן, זה גם היה משמח אותם במידה מסוימת, למרות שכל אי-הצלחה מול איראן מקרבת את ישראל לסכנה של השמדה. אבל גם זה לא מעניין אותם – העיקר לשנוא".