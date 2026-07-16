בכיר מפלגת 'העבודה' מקים מפלגה שתתמוך בנתניהו

אלי גולדשמידט, בעבר חבר כנסת בולט ויו"ר סיעת העבודה, מכריז על חזרתו לזירה הפוליטית לאחר יותר מ-25 שנות היעדרות. על פי דיווח של ביני אשכנזי בישראל היום, גולדשמידט מקים מפלגה לאומית חדשה בשם "ישראל מתפכחת", בשיתוף עם תא"ל במיל' דני ון בירן, לשעבר קצין המילואים הראשי של צה"ל.

המפלגה החדשה צפויה להתמודד במערכת הבחירות הקרובה, כאשר אחת מהצהרותיה המרכזיות היא תמיכה בהקמת ממשלה בראשות בנימין נתניהו.

על פי הדיווח בישראל היום, קהל היעד המרכזי אליו תפנה הרשימה החדשה הוא מצביעי שמאל ומרכז לשעבר אשר עמדותיהם השתנו מן הקצה אל הקצה בעקבות אירועי טבח 7 באוקטובר, וכעת הם מעוניינים להשתלב במחנה הלאומי. לצד זאת, המפלגה תנסה לקרוץ גם לקהל ציוני-לאומי רחב שאינו מוצא את מקומו במפלגות הקיימות כיום במערכת הפוליטית.

מבחינה אידיאולוגית, מפלגת "ישראל מתפכחת" מציגה קו ימני ברור: היא תתנגד באופן נחרץ להקמת מדינה פלסטינית, תפעל באופן אקטיבי לחיזוק הריבונות הישראלית, ותקדם תוכניות לשילוב הציבור החרדי בצה"ל ובחברה הכללית.

גולדשמידט עצמו התייחס למהלך והסביר כי המעבר האידיאולוגי שלו נבע ישירות מאירועי השנה האחרונה: "עידן הפשרות של אוסלו הסתיים, והנוסחה של שטחים תמורת שלום התבררה כטעות".

שותפו להקמת המפלגה, תא"ל במיל' דני ון בירן – מי שהיה ממובילי המאבק בתופעת הסרבנות ומייסד עמותת "נקראים לדגל" – הוסיף כי המדינה זקוקה בעת הזו ל"כיוון ברור" אשר יושתת על ריבונות, חיזוק האתוס הלאומי והפסקת השסעים והמאבקים הפנימיים בחברה הישראלית.

הרכב הרשימה המלא והמועמדים הנוספים שיוצבו בה צפויים להתפרסם בהמשך בהתאם להתקדמות ההיערכות לבחירות.