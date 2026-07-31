"חומר חדש נוצר בפיצוץ הירושימה": חוקרים גילו גביש נדיר 

פיזיקאים וגאולוגים חשפו לאחרונה חומר חדש ובלתי מוכר, שנוצר במהלך פיצוץ פצצת האטום מעל הירושימה בשנת 1945. מדובר בסגסוגת מתכתית מורכבת במיוחד, שנמצאה בתוך כדורית זכוכית זעירה שנאספה מחולות חוף באזור המפרץ - עדות מיקרוסקופית לרגעים הראשונים והכאוטיים של הפיצוץ.

החומר, בגודל של מיקרונים בודדים בלבד (קטן מתא דם אנושי), מורכב משילוב יוצא דופן של יסודות, בהם ברזל, כרום, ניקל, מנגן, מוליבדן, סיליקון ואלומיניום. בניגוד למה שמוכר במדע החומרים, היסודות הללו הסתדרו במבנה גבישי אחיד ומורכב שלא תועד קודם לכן - לא בטבע ולא במעבדה.

החוקרים, בהובלת הקריסטלוגרף לוקה בינדי מאוניברסיטת פירנצה, ניתחו עשרות "הירושימאיטים" - כדוריות זעירות שנוצרו מהתקררות מהירה של חומר שהתאדה בטמפרטורות קיצוניות של מעל 7,000 מעלות צלזיוס. תנאים אלה, שנמשכו שברירי שנייה בלבד, אפשרו יצירה של מבנים כימיים יוצאי דופן שלא היו יכולים להתקיים בתנאים רגילים.

לדברי בינדי, החלקיקים הללו אינם רק שאריות של הרס, אלא "ארכיונים פיזיקליים" שמכילים מידע מדויק על התנאים ששררו בזמן הפיצוץ. למעשה, מדובר במעין ניסויים מיקרוסקופיים בלתי מבוקרים, שבהם החומר עבר מצבים קיצוניים של לחץ, חום והתקררות מהירה.

הגילוי מצטרף לממצא קודם של בינדי, שזיהה גביש נדיר נוסף שנוצר במהלך ניסוי טריניטי בארצות הברית. יחד, הממצאים מצביעים על כך שפיצוצים גרעיניים אינם רק הורסים - אלא גם יוצרים סוגים חדשים של חומרים, תוך "חקירה" של מצבי קצה בכימיה ובפיזיקה.

מעבר למשמעות המדעית, לממצאים יש גם השלכות מעשיות. החוקרים מציינים כי החומרים הללו יכולים לשמש ככלי חשוב בזיהוי פלילי גרעיני, שכן הם "מקודדים" מידע על חומרי הפצצה, תנאי הפיצוץ והסביבה המקומית. בנוסף, ייתכן שלחומרים מסוג זה יהיו תכונות ייחודיות כמו עמידות גבוהה לחום, קורוזיה או לחץ - מה שעשוי לעורר עניין בתחומי ההנדסה והחומרים.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי נדרש מחקר נוסף, שיתבצע תחת מסגרת אתית וחוקית ברורה, כדי להבין האם מדובר בתופעה נדירה או בקטגוריה רחבה של חומרים חדשים שנוצרים באירועים קיצוניים - כמו פגיעות מטאוריטים או ברקים.